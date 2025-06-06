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Kahve Dünyası Bebek'teki o yalıyı satın aldı! Fiyatı dudak uçuklattı, Starbucks'a aitti...

Türk sanayisinin önde gelenlerinden Altınmarka Grubu, endüstriyel çikolata ve kakao üretiminin haricinde aynı zamanda perakende kahve sektöründe de önemli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Grubun kahve zinciri olan Kahve Dünyası, İstanbul Bebek'te bulunan Starbucks şubesi olarak hizmet veren tarihi yalıyı 23 milyon dolara satın aldı.

Kahve Dünyası Bebek'teki o yalıyı satın aldı! Fiyatı dudak uçuklattı, Starbucks'a aitti...
Ezgi Sivritepe

İstanbul Boğazı'nın incisi Bebek'te Cevdet Paşa Caddesi üzerinde bulunan tarihi yalıda uzun yıllardır Starbucks şubesi hizmet veriyordu. Endüstriyel çikolata ve kakao üretimi ile önemli bir aktör olan Altınmarka Grubu'nun perakende kahve sektöründeki yatırımları ise dikkat çekiyor. Dev grubun kahve zinciri Kahve Dünyası'ndan önemli bir satın alma gerçekleşti.

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FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!

Buna göre, grubun Bebek’teki ikonik yalıyı portföyüne dahil ettiği öğrenildi. Satın alma bedelinin 23 milyon dolar, yani yaklaşık 903,5 milyon TL olduğu konuşuluyor.

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Bebek bölgesinde köklü geçmişi ile bilinen Karamanoğlu ailesinin yalıyı elden çıkardığı öğrenildi. Ailenin en dikkat çeken mülklerinden biri olan Bebek Otel, halen The Stay Grubu tarafından işletiliyor.

YILLARDIR ABD'DE YAŞIYOR

Yalıyı satan Selçuk Karamanoğlu'nun ise 1980'li yıllardan bu yana ABD'nin Maine eyaletinde ikamet ettiği ve yurt dışında da gayrimenkul yatırımları bulunduğu biliniyor. Aynı zamanda yelken ve ralli tutkusuyla tanınan Karamanoğlu’nun bu satışla birlikte Bebek’teki varlığı azalmış oldu.

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ALTINMARKA'DAN DİKKAT ÇEKEN İKİNCİ SATIN ALIM!

Altınmarka Grubu, bu yıl içindeki önemli ikinci yatırımıyla da dikkat çekmişti. Grup, geçtiğimiz aylarda Aydın’da bulunan Efeler Çiftliği’ni Söktaş Grubu’ndan satın alarak tarım alanındaki hamlelerine de ivme kazandırmıştı. Bebek’teki bu yalı yatırımı, grubun stratejik genişlemesinin Boğaz hattına taşındığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kahve Dünyası Starbucks İstanbul bebek
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