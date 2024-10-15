KAP'a bildirildi... Dev banka Odeabank satılıyor! Neredeyse 100'ü için anlaşma sağlandı!

2011 yılında sektöre gören Odebank, Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), Odeabank'ın sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için Bank Audi liderliğindeki konsorsiyumla nihai anlaşmaya vardı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Şirketten yapılan açıklamada, Bank Audi ve diğer yatırımcıların Odeabank'ın sermayesindeki paylarını ADQ'ya satma konusunda anlaştığı belirtildi.

Odeabank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın onaylanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu onaylarına başvurulacak.

Odebank'tan KAP'a yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:



" "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onaylarına başvurulmak üzere; Abu Dabi Hükümeti'nin stratejik bir ortağı olarak 2018 yılında kurulmuş Abu Dabi merkezli bir yatırım ve holding şirketi olan ADQ, Odeabank'ın yüzde 96'lık hissesini satın almak için Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumuyla kesin anlaşmaya varmıştır.

Anlaşmaya göre Bank Audi'nin %76.419 payının yanında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") %8.009, Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC") %6.362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l %3.426 ve Mohammad Hassan Zeidan %1.780 oranındaki paylarını ADQ'ya satmayı kabul etmişlerdir.

Yasal izin süreçleriyle ilgili gelişmeler oldukça, gerekli bildirimler Bankamızca yapılacaktır."

"ODEABANK YENİ SERMAYEYE ERİŞİM SAĞLAYACAK"

Görüşlerine yer verilen ADQ Grup Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla, Odeabank'ın satın alınmasının, portföy şirketlerinin ve ekonominin sürdürülebilir gelişimi için temel oluşturan varlıklara yatırım yapma taahhütlerini pekiştirdiklerini belirtti.

AlMulla, "ADQ'nun bir parçası olarak, Odeabank, yeni sermayeye erişim sağlayacak ve geniş portföyümüzü Türkiye'deki çekici piyasa dinamikleriyle destekleyerek sinerjileri açığa çıkarmaya olanak tanıyacaktır. Bu yatırımın, Odeabank'ın büyüme planlarının uygulanmasını hızlandırırken finansal hizmetler sektöründe teknolojik yeniliğe öncülük edeceğine eminiz" değerlendirmesini yaptı.

Bank Audi CEO'su Khalil El Debs de "Bu işlem, Bank Audi Grubu'nun ana pazarımız olan Lübnan ve Avrupa'daki operasyonlarımıza odaklanma stratejisi ile uyumludur. Türk iştirakimiz Odea Bank AŞ'nin ADQ gibi küresel bir kurumun ilgisini çekmiş olmasından memnunuz" ifadelerini kullandı.

2012 YILINDA FAALİYETE BAŞLAMIŞTI

Bank Audi'nin Türkiye'deki yüzde 100 iştiraki olan Odebank 2011 yılında Türkiye'de mevduat bankası olan kurulma iznini almış ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 2 Ekim 2012 tarihinde faaliyet izni onaylanan Odeabank 533 milyon 520 bin TL ödenmiş sermayesi ile faaliyetine başlamıştı.

SATIŞIN BÜYÜKLÜĞÜ BELİRTİLMEDİ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre ilk yarı sonunda yaklaşık 88 milyar TL (2,57 milyar dolar) aktif büyüklüğü ile Türk bankacılık sektöründe 24. sırada yer alan Odeabank'ın satış işleminin büyüklüğü ise açıklamalarda belirtilmedi.

Ülke genelinde 15 şehirde 41 şubesi bulunan Odebank'ta yaklaşık 1300 kişi çalışıyor.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır