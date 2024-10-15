FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası
  4. KAP'a bildirildi... Dev banka Odeabank satılıyor! Neredeyse 100'ü için anlaşma sağlandı!

KAP'a bildirildi... Dev banka Odeabank satılıyor! Neredeyse 100'ü için anlaşma sağlandı!

15.10.2024 15:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ünlü bankası Odebank, Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) tarafından satın alındı. Odeabank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre ise anlaşmanın onaylanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu onaylarına başvurulacak.

KAP'a bildirildi... Dev banka Odeabank satılıyor! Neredeyse 100'ü için anlaşma sağlandı!

2011 yılında sektöre gören Odebank, Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), Odeabank'ın sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için Bank Audi liderliğindeki konsorsiyumla nihai anlaşmaya vardı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Şirketten yapılan açıklamada, Bank Audi ve diğer yatırımcıların Odeabank'ın sermayesindeki paylarını ADQ'ya satma konusunda anlaştığı belirtildi.

Odeabank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın onaylanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu onaylarına başvurulacak.

iStock-1413112953

Odebank'tan KAP'a yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

" "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onaylarına başvurulmak üzere; Abu Dabi Hükümeti'nin stratejik bir ortağı olarak 2018 yılında kurulmuş Abu Dabi merkezli bir yatırım ve holding şirketi olan ADQ, Odeabank'ın yüzde 96'lık hissesini satın almak için Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumuyla kesin anlaşmaya varmıştır.

Anlaşmaya göre Bank Audi'nin %76.419 payının yanında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") %8.009, Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC") %6.362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l %3.426 ve Mohammad Hassan Zeidan %1.780 oranındaki paylarını ADQ'ya satmayı kabul etmişlerdir.
Yasal izin süreçleriyle ilgili gelişmeler oldukça, gerekli bildirimler Bankamızca yapılacaktır."

"ODEABANK YENİ SERMAYEYE ERİŞİM SAĞLAYACAK"

Görüşlerine yer verilen ADQ Grup Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla, Odeabank'ın satın alınmasının, portföy şirketlerinin ve ekonominin sürdürülebilir gelişimi için temel oluşturan varlıklara yatırım yapma taahhütlerini pekiştirdiklerini belirtti.

AlMulla, "ADQ'nun bir parçası olarak, Odeabank, yeni sermayeye erişim sağlayacak ve geniş portföyümüzü Türkiye'deki çekici piyasa dinamikleriyle destekleyerek sinerjileri açığa çıkarmaya olanak tanıyacaktır. Bu yatırımın, Odeabank'ın büyüme planlarının uygulanmasını hızlandırırken finansal hizmetler sektöründe teknolojik yeniliğe öncülük edeceğine eminiz" değerlendirmesini yaptı.

Bank Audi CEO'su Khalil El Debs de "Bu işlem, Bank Audi Grubu'nun ana pazarımız olan Lübnan ve Avrupa'daki operasyonlarımıza odaklanma stratejisi ile uyumludur. Türk iştirakimiz Odea Bank AŞ'nin ADQ gibi küresel bir kurumun ilgisini çekmiş olmasından memnunuz" ifadelerini kullandı.

2012 YILINDA FAALİYETE BAŞLAMIŞTI

Bank Audi'nin Türkiye'deki yüzde 100 iştiraki olan Odebank 2011 yılında Türkiye'de mevduat bankası olan kurulma iznini almış ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 2 Ekim 2012 tarihinde faaliyet izni onaylanan Odeabank 533 milyon 520 bin TL ödenmiş sermayesi ile faaliyetine başlamıştı.

iStock-1267168425

SATIŞIN BÜYÜKLÜĞÜ BELİRTİLMEDİ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre ilk yarı sonunda yaklaşık 88 milyar TL (2,57 milyar dolar) aktif büyüklüğü ile Türk bankacılık sektöründe 24. sırada yer alan Odeabank'ın satış işleminin büyüklüğü ise açıklamalarda belirtilmedi.
Ülke genelinde 15 şehirde 41 şubesi bulunan Odebank'ta yaklaşık 1300 kişi çalışıyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
KAP bae
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

MEB'in kadın öğretmenlere kıyafet dersi kararına tepki

MEB'in kadın öğretmenlere kıyafet dersi kararına tepki

Bakan Şimşek canlı yayında konuştu! EYT'den kredi kartı vergisine kadar...

Bakan Şimşek canlı yayında konuştu! EYT'den kredi kartı vergisine kadar...

MYNET ÖZEL | Ekonomist Emrah Lafçı torba yasayı değerlendirdi

MYNET ÖZEL | Ekonomist Emrah Lafçı torba yasayı değerlendirdi

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Bakan Uraloğlu duyurdu! Aydın-Denizli otoyolu 3 saatten kısa sürecek!

Bakan Uraloğlu duyurdu! Aydın-Denizli otoyolu 3 saatten kısa sürecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.