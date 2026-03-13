FİNANS

Koç Finansman resmen satılıyor: Yeni sahibi belli oldu

Koç Holding, Arçelik ve Koç Topluluğu çatısı altındaki diğer şirketlerin Koç Finansman’da sahip olduğu payların toplam 137 milyon dolar bedelle Ford Otosan’a satılacağını açıkladı.

Koç Finansman resmen satılıyor: Yeni sahibi belli oldu
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Koç Holding, Arçelik ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinin Koç Finansman’daki paylarının toplam 137 milyon dolar karşılığında Ford Otosan’a satılacağı açıklandı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu satış işleminin Koç Finansman’daki hisselerin devrini kapsadığı belirtildi.

Koç Finansman resmen satılıyor: Yeni sahibi belli oldu 1

HİSSELERİNİ DEVREDECEK

Açıklamaya göre Koç Holding’in Koç Finansman’daki yüzde 50 oranındaki payı için belirlenen devir bedeli 68,5 milyon dolar oldu.

Arçelik’in Koç Finansman’daki yüzde 47 oranındaki payının devri için ise 64,4 milyon dolar ödeme yapılacak.

Koç Topluluğu bünyesindeki diğer şirketlere ait payların devriyle birlikte toplam satış bedeli 137 milyon dolar seviyesine ulaşacak.

Koç Finansman resmen satılıyor: Yeni sahibi belli oldu 2

SÖZLEŞME İMZALANDI

Konuya ilişkin Ford Otosan tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Şirketimiz tarafından, Koç Holding A.Ş.'nin %50, Arçelik A.Ş.'nin %47, diğer Koç Topluluğu şirketlerinin toplam %3 oranında pay sahibi oldukları Koç Finansman A.Ş. hisselerinin tamamının satın alınması konusunda bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Söz konusu işlem ile Şirketimizin finansman faaliyetlerini daha etkin yönetmesi, satış süreçlerini desteklemesi ve müşteri deneyimini geliştirmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kredi ve finansman çözümlerinin tek çatı altında sunulması sayesinde operasyonel verimliliğin artırılması ve müşterilere sunulan finansman hizmetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Koç Finansman resmen satılıyor: Yeni sahibi belli oldu 3

137 MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA DEVRALACAK

Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca Koç Finansman A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamı, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek ve sözleşmede öngörülen kapanış uyarlaması hükümlerine tâbi olmak üzere, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda takdir edilen şirket değeri dikkate alınarak belirlenen toplam 137.000.000 ABD doları karşılığında Şirketimiz tarafından devralınacaktır.

İşlem, başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun izinlerinin alınması olmak üzere belirli kapanış koşullarına tâbidir”

