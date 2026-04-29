‘Logo Esnek Ödeme Planı KOBİ’lere dijitalleşme yatırımlarında kolaylık sağlıyor’

Logo Yazılım verimliliği ve karlılığı artıran çözümleri için sunduğu Esnek Ödeme Planı ile dijitalleşme yatırımlarını kolaylaştırdığını belirtti. Logo Grup CEO’su Mehmet Buğra Koyuncu, “Logo Esnek Ödeme Planı KOBİ’lere dijitalleşme yatırımlarında kolaylık sağlıyor. Logo ERP kullanmaya başlayan işletmeler, sonrası üç yılda diğer şirketlere kıyasla reel anlamda çalışan başına düşen net satışta ilk yıl yüzde 3,3, ikinci yıl yüzde 9,8 ve üçüncü yıl yüzde 9,7 oranında artış elde ediyor” dedi.

İş yazılım şirketi Logo Yazılım, özellikle KOBİ'lerin sürdürülebilir başarısı için dijitalleşme hedeflerini daha ulaşılabilir kılmak amacıyla, verimlilik ve karlılığı artıran çözümlerini Esnek Ödeme Planı ile sunduğunu belirtti. Şirket, abonelik sistemine dayalı 3 farklı ödeme planından kendileri için en uygun olanı seçebilen KOBİ’ler, iş sürekliliğinin ve rekabet gücünün temeli olan dijital dönüşüm yatırımlarını bütçe planlamalarına göre kolayca yönetebileceğini bildirdi.

‘DİJİTALLEŞME SÜREÇLERİNİ DESTEKLERKEN, BÜTÇE YÖNETİMİNDE DE AVANTAJ SAĞLIYORUZ’

Dijital dönüşümün başlaması ve sürdürülebilirliği açısından maliyetlerin özellikle KOBİ’ler için erişilebilir olması ve gider yönetiminde kolaylık sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Logo Grup CEO’su Mehmet Buğra Koyuncu, “Logo Yazılım olarak 40 yılı aşkın süredir Ar-Ge gücümüzle tüm ihtiyaçlara yönelik sunduğumuz geniş çözüm portföyümüz, danışmanlık hizmetlerimiz ve yaygın iş ortağı ağımızla ülkemizin dijital dönüşümü için değer üretiyoruz. Esnek Ödeme Planı kapsamında işletmeler için hayati fonksiyonlara sahip çözümlerimizi, alternatif ödeme seçenekleriyle sunuyoruz. Özellikle KOBİ’ler için bütçe yönetiminin, finansmana erişimin ve kaynakların verimli kullanımının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Esnek Ödeme Planıyla dijitalleşme yatırımlarına ayrılan payı en verimli şekilde kullanmalarını sağlıyor, dijitalleşmenin yanı sıra bütçe yönetimi açısından da destek oluyoruz” dedi.

‘VERİMLİLİK VE KARLILIK İÇİN İŞ YAZILIMLARI KALDIRAÇ NİTELİĞİ TAŞIYOR’

Koyuncu, her sektör ve ölçekten işletmeler için geliştirdikleri iş yazılımlarının verimlilik ve karlılık açısından kaldıraç niteliği taşıdığına dikkat çekerken, “Logo ERP çözümlerimizi kullanan işletmeler hızlı kazanımlar elde ederken, çalışan başına düşen reel net satışın pozitif ivmelenmesiyle verimlilik artışı sağlıyor. Logo ERP kullanmaya başlayan işletmeler, Logo ERP sonrası üç yılda diğer şirketlere kıyasla reel anlamda çalışan başına düşen net satışta ilk yıl yüzde 3,3, ikinci yıl yüzde 9,8 ve üçüncü yıl yüzde 9,7 oranında artış elde ediyor” ifadelerini kullandı.

Koyuncu, “Veriye dayalı kararların ve hızlı adaptasyonun öneminin farkında olan ve bu yönde gelişmek için yatırımlar yapan KOBİ’ler rakiplerinden sıyrılarak rekabette öne çıkıyor. KOBİ’lerin yalnızca teknoloji yatırımı yapmanın ötesine geçerek, dijital dönüşümü bir kültürel dönüşüm yolculuğuna çevirmesi çok önemli. Şirketin en üst kademesinden başlayarak tüm çalışanlarda dijital dönüşüm farkındalığının geliştirilmesi gerekiyor. Logo Yazılım, çözümlerinin yanı sıra danışmanlık hizmetleriyle de dijital dönüşümün her adımında KOBİ’lerin yanında yer alarak onları destekliyor ve bu süreci doğru yönetmelerine yardımcı oluyor” diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

