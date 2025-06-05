Mobilya sektörünün devlerindendi! İflas bayrağını çekti, ürünleri indirimli satılmaya başlandı... O şehrin ilçesinde üretici krizde

Bir şirket daha iflas etti! Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretim yapan Perla Sofa Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ekonomik krizin pençesinde iflasını duyurdu. 2025 Ocak ayında konkordato kararı alan dev şirket, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 28 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/96 esas sayılı kararıyla resmen iflas etti.

ÜRÜNLERİ UYGUN FİYATLA SATILIYOR

İflas süreci, aynı gün saat 15:29’da başlayarak İnegöl İcra Dairesi’nin 2025/5 İflas dosyasıyla kamuoyuna duyuruldu. Mobilya sektöründe önemli bir yere sahip olan firma, uygun fiyatlı ürünleriyle yapı marketlerde ve e-ticaret platformlarında dikkat çekiyor.

NE OLMUŞTU?

Perla Sofa, daha önce konkordato süreciyle ayakta kalmaya çalışmıştı. Ocak 2025’te mahkeme tarafından üç aylık geçici konkordato süresi tanınmış, bu süre iki ay daha uzatılmıştı. Ancak yüksek borç yükü, artan üretim maliyetleri ve piyasadaki talep daralması, firmanın toparlanmasını engelledi.



İNEGÖL'DE KRİZ

Öte yandan, Perla Sofa’nın iflası, İnegöl’deki mobilya sektöründe yankı uyandırdı. Bölgedeki diğer üreticiler, benzer ekonomik sorunlarla mücadele ederken, sektör temsilcileri devletin destek paketleriyle piyasayı canlandırmasını bekliyor.