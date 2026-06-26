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Murat Ülker açıkladı: '8 yılda 40 fabrika birden sattık'

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'in son açıklamaları dikkat çekti. 40 fabrika ve arsa satan Murat Ülker, bunun sebebini itiraf etti.

Murat Ülker açıkladı: '8 yılda 40 fabrika birden sattık'
Cansu Çamcı

Forbes dergisinin yayınladığı milyarderler listesine göre üç yıldır Türkiye'nin en zengin iş insanları listesinde ilk sırada yer alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, gazeteci Vahap Munyar'a açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda yeniden yapılandırdıkları borçları kapatabilmek için Türkiye'de kurulu birçok fabrika ve arsanın satışını gerçekleştirdiğini belirten Ülker, 8 yılda 7,5 milyar doların üzerinde borç ödediğini söyledi. Munyar, Ülker ile gerçekleştirdiği ve Ekonomim'de yayınlanan röportajın detaylarını şu ifadelerle aktardı:

"COCA-Cola Avrasya & Ortadoğu Bölgesi Kamu İlişkileri, Sürdürülebilirlik ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Ergen ile Coca-Cola Türkiye Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Zeynel Çağlar’ın ev sahipliğinde gittiğimiz San Francisco’da (ABD) Macy’s mağazasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’le karşılaştık. Murat Ülker’le karşılaşma, sohbete dönüştü. 2018 yılında banka borçlarıyla ilgili yeniden yapılandırmayı anımsattı:

"-2018 yılında toplam ciromuz 11 milyar dolardı. Yeniden yapılandırma sonrası geçen 8 yılda 40 fabrika, bazı markalarımızı ve arsalarımızı sattık. 7.5 milyar dolar borç ödedik. Ciromuz da şu anda 16 milyar doları buluyor.

Murat Ülker açıkladı: 8 yılda 40 fabrika birden sattık 1

Yeniden yapılandırmadan kalan borca işaret etti:

  • Yeniden yapılandırmaya dahil borçlarımız 500 milyon dolara indi.
    Takıldım:

- O 500 milyon doları kapatamadınız mı?

  • Savunmaya geçti:
  • Koşulları çok uygun. Neden toptan kapatayım? Takvimine uyarak ödememizi yapıyoruz.

Murat Ülker’le sohbet ederken Yıldız Holding’in banka borçları yeniden yapılandırma operasyonları ile ilgili yazılarımı taradım. 25 Nisan 2018 tarihli yazıma şu başlığı atmıştım:

Varlıklarım 6.5 milyar dolarlık borcumun tamamını karşılar, üstüne 15 milyar lira bana kalır…

Murat Ülker, bankalarla yaptıkları sayıları 400 dolayında olan kredilerinin yeniden yapılandırılmasına imza attıktan sonra bu mesajı vermişti.

Murat Ülker açıkladı: 8 yılda 40 fabrika birden sattık 1

Sonra 24 Eylül 2021 tarihli yazıma baktım, başlığı şöyleydi:

Fabrika sayısı 80’den 58’e indi, 4.8 milyar dolar borç ödedik…

O günler için borç ödeme konusunda şu ayrıntıları vermişti:

  • 2018’den bu yana tüm alacaklı bankalara 4.8 milyar dolar ödeme yaparak yükümlülüklerimizi eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdik.

Fabrika satışlarıyla ilgili veriyi şöyle aktarmıştı:

  • Çoğu Türkiye’de toplam 80 fabrikamız vardı. Bunlardan 22’sini sattık. Şu anda yine büyük bölümü Türkiye’de olmak üzere 58 fabrikamız var.

Şirket ve fabrika satışlarıyla ilgili şu noktanın altını çizmişti:

  • Şirket ve fabrika satışlarını gerçekleştirirken ana işe odaklanma planıyla hareket ediyoruz.

O tarihte borçları sıfırlama takvimini sorunca şu yorumu yapmıştı:

  • Borç olayı yakın zamanda rafa kalkmış olur. Yalnız borcun tamamını sıfırlamak akıllıca bir şey değil elbette. Zaten bankalar da borcu sıfırlamamızı istemiyor.

Şu saptamayı aktarmıştı:

  • Bizden şirket ve fabrika alanlardan çok şükür hiç biri gelip de, “Sizden yumurta aldım sarısı çıkmadı” diyen olmadı. Sattığımız fabrikalar ve markalar yola devam ediyor.

Murat Ülker açıkladı: 8 yılda 40 fabrika birden sattık 3

Ardından 15 Ekim 2024 tarihinde çıkan haberleri gözden geçirdim. Dönemin Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, o tarih itibariyle son durumu şöyle özetlemişti:

  • 6.5 milyar dolar olan borcumuz 1 milyar dolara indi…

Murat Ülker, en son Aralık 2025’te borçlarla ilgili şu bilgiyi paylaşmıştı:

  • 7.5 milyar dolarlık borcumuzu 6 yılda yaptığımız ödemelerle 500 milyon dolara indirdik.

Murat Ülker, San Francisco’daki sohbetimizde 40 fabrika, bazı markalar ve arsalarını sattıklarını bildirdikten sonra şu noktaya işaret etti:

  • 40 fabrika satmamıza rağmen üretimimizde düşme değil artış oldu. Çünkü, kalan tesislerimizin kapasitelerini artırdık.

İstihdama da dikkat çekti:

  • Tüm grupta 82 bin kişi çalışıyor. Her yıl 5 bin kişiyi işe alıyoruz.

Yıldız Holding, banka borçları yeniden yapılandırmasında Türkiye’nin en büyük operasyonlarından birine imza atarken, ödemelerini de aksatmadan yaptı…

Sonunda Yıldız Holding için büyük sayılmayacak düzeye, 500 milyon dolara kadar indirip rahatladı…

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Forbes fabrika Murat Ülker
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