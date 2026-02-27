Netflix, Warner Bros.'u satın almaktan vazgeçti! Yeni sahibi belli oldu

Netflix, Warner Bros.’u 82,7 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmıştı. Ancak sonrasında Warner Bros’un bir diğer talibi Paramount, bu anlaşmaya 108 milyar dolarlık karşı bir teklif sunmuştu. Warner Bros., en başta Paramount’un teklifini reddetse de yakın zamanda ikinci bir teklif vermesi için süre tanıyacağını belirtmişti.

NETFLİX KARARINDAN VAZGEÇTİ

Dün gece ise tüm sektörü şok uğratan bir açıklama geldi. Netflix, resmî bir duyuru yayımlayarak Warner Bros.’a sunulan 82,7 milyar dolarlık satın alım teklifini geri çektiklerini ve işlemden vazgeçtiklerini duyurdu.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, Paramount’un Warner Bros.’u satın almak için yaptığı “üst seviye teklif” ile eşleşemeyecek. Bu yüzden de şirket, Warner Bros.’u satın almaktan vazgeçti.

4 İŞ GÜNÜ VERİLMİŞTİ

Warner Bros. yaptığı açıklamada Paramount tarafından sunulan yeni teklif olan hisse başına 31 dolarlık tamamen nakit ödemenin “üstün bir teklif” olduğu belirtmişti. Bunun ardından da Netflix’e bu teklife karşı çıkan bir teklif sunması için 4 iş günü verdiklerini açıklamıştı. Ancak Netflix, kısa bir süre sonra yukarıdaki açıklamayı yaparak bu teklifin üstüne çıkamayacağını ve anlaşmadan geri çekildiğini duyurdu.

CEZA ÖDEYECEK

Orijinal anlaşma nedeniyle Warner Bros.’un anlaşmadan çıktığı için Netflix’e 2,8 milyar dolarlık çıkış ceza ücreti ödemesi gerekiyor. Paramount’un yeni teklifinde bu cezayı ödeme de dahil. Anlaşmanın ne zaman tamamlanacağını zaman gösterecek. Daha resmî kurumlardan onay alması gerekeceğini de belirtelim.