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Nike internet alışverişini kapatmıştı! Zara, Beshka, Pull&Beer, Oysho da Türkiye'den gidiyor mu? Açıklama geldi, ‘Biz de anlamıyoruz…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.08.2024 11:25
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e-Ticarete getirilen kota sonrası Nike Türkiye internet satışlarını kapatırken bir diğer dev perakende grubu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Zara, Massimo Dutti ve Bershka gibi markaları bünyesinde barındıran İspanyol hazır giyim devi Inditex, Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialara yanıt verdi. ‘Biz de anlamıyoruz’ diyen şirket iddiaları yalanladı.

Nike internet alışverişini kapatmıştı! Zara, Beshka, Pull&Beer, Oysho da Türkiye'den gidiyor mu? Açıklama geldi, ‘Biz de anlamıyoruz…’

Dünyanın en büyük hazır giyim perakende grubu olarak gösterilen İspanya merkezli Inditex, 26 yıl önce girdiği Türkiye pazarından çekileceği iddialarına yanıt verdi.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre “Türkiye’den gidiyorlar” iddialarının aksine ‘kalıcı’ olduklarının altını çizen Inditex Türkiye yöneticileri, gerek üretim gerekse perakende alanlarında büyüme planı yaptıklarını belirtti.

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DÜNYANIN 13’ÜNCÜ ZENGİNİ

77.3 milyar dolarlık servetiyle (Forbes-2023) dünyanın 13’üncü zengini olan Amancio Ortega’nın kurduğu Inditex’in çatısı altında Massimo Dutti, Pull&Beer, Oysho, Bershka gibi markalar yer alıyor. Son yıllarda üretim maliyetlerinin arttığı Türkiye’den çekileceklerine dair birçok haber yayınlandı. Yetkililer “Sık sık çeşitli mecralarda Türkiye’den çekileceğimiz iddia ediliyor. Bunun neden yapıldığını gerçekten biz de anlamıyoruz” sözleriyle tepki gösterdi ve şu yanıtı verdi:

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“Oysa Türkiye bizim merkezimiz için en önemli pazarlardan biri. Bizim için fiyat tutturamamak yok. Türkiye İspanya’ya yakın, kaliteli üretici var. Uzun süreli işbirliklerimizin olduğu bir ülke. Bu yüzden Türkiye’de çok mutluyuz. Burada yaptığımız üretimi artırarak, perakendede ise yeni mağazalarla varlığımızı güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Bu yıl 14 mağazamızı yenileyip alan büyütürken, 10 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Indıtex olarak tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla Türkiye’nin bir parçası olmaktan mutluyuz.”

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TEDARİKÇİ

Türkiye’nin üretimde Inditex için çok önemli bir ülke olduğunu dile getiren yetkililer, “Türkiye güçlü üretim altyapısıyla bizim en önemli tedarikçilerimiz arasında ilk üçte yer alıyor. Pandemiden bu yana artan bir trendde Türkiye’den alım yapıyoruz. Bu konuda da işbirliğimiz güçlenerek devam edecek” dedi.

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şirket haberleri
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