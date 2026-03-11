FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Pavo Group'ta üst düzey atama!

Pavo Group'un Üst Yöneticilik (CEO) görevine Bilal Yıldız getirildi.

Pavo Group'ta üst düzey atama!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pavo Group, söz konusu atamayı, Yönetim Kurulu kararıyla ve kurumsal yapısını güçlendirme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdi.

Kariyerine 2007'de Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi olarak başlayan Yıldız, kritik görevlerde uzun yıllar sorumluluk üstlendi.

Başbakanlık Teftiş Kurulu bünyesinde müfettişlikten başkan vekilliğine kadar yükselen Yıldız, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nda (DDK) Başdenetçi olarak görev yaptı.

Yıldız, HAVELSAN'da Finans ve Yatırımlardan Sorumlu Grup Müdürü olarak çalıştı, Tarım Kredi Birlik'te Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev aldı.

KARDEMİR AŞ'de CFO ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Yıldız, gruba katılmadan önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Bakan Danışmanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, BOTAŞ International Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Turkish Petroleum OffShore Technology Center Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu.

Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümünden üniversite birincisi olarak mezun olan Yıldız, Anadolu Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Ekonomi alanlarındaki çalışmalarının ardından, ABD'deki Columbia Üniversitesinde Uluslararası Finans ve Ekonomi Politikası alanında yüksek lisans derecesini tamamladı.

ABD'de bulunduğu dönemde Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC) bünyesinde danışmanlık yaparak küresel finans dinamikleri konusundaki uzmanlığını pekiştiren Yıldız'ın, aynı zamanda uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikası ve SMMM ruhsatı bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK'dan 6 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onaySPK'dan 6 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay
Ülker 2025 finansal sonuçlarını açıkladıÜlker 2025 finansal sonuçlarını açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
atama Üst Düzey Yönetici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.