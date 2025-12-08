FİNANS

Pegasus'tan dev satın alma: Anlaşma imzalandı

Pegasus Hava Yolları, Çekya merkezli Çek Hava Yolları ile iştiraki Smartwings'i satın almak üzere anlaşma imzaladı. Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk yaptığı açıklamada "Çek Hava Yolları ve Smartwings'in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pegasus, Çek Hava Yolları ile iştiraki Smartwings'i satın almak için anlaşma imzaladı! Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, anlaşmayla uluslararası büyüme hedeflerinde önemli bir adım attı. İşlemin toplam bedeli her iki şirketin borçlarını da kapsayacak şekilde 154 milyon avro olarak belirlendi.

Satın alım sürecinin tamamlanması, gerekli yasal onayların alınması ve diğer devir koşullarının yerine getirilmesini takiben gerçekleşecek.

Yatırımla Pegasus'un küresel ölçekte faaliyetlerini genişletmesi amaçlanıyor. Satın almayla şirket, iki hava yolunun deneyim ve kaynaklarını birleştirerek misafirlere daha geniş bir uçuş ağı ve uygun fiyatlar sunan güçlü bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

"BÜYÜME YOLCULUĞUMUZUN BİR SONRAKİ AŞAMASINA GEÇMEYE HAZIRIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, 2005'te "hava yolculuğunu herkes için ulaşılabilir kılmak hedefi" ile yola çıktıklarını belirtti.

Öztürk, filolarını 14 uçaktan 127 uçağa çıkararak, dünyanın en verimli ve karlı hava yollarından biri olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, Çek Hava Yolları ve Smartwings'in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Ancak tek amacımız ölçek büyütmek değil, aynı zamanda uçuş emniyeti, teknoloji, verimlilik ve misafir deneyimi odaklı, geleceğe hazır güçlü bir yapı oluşturmak.

Bugün artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye'de havacılık sektörünü 'Biz başlatmadık ama biz değiştirdik.' Şimdi büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına geçmeye hazırız. Çek Hava Yolları ve Smartwings ile ortak bir vizyon oluştu. İki farklı marka, Smartwings ve Pegasus olarak kanatlarımızı dünyaya açmaya devam edeceğiz."

"YILLAR BOYUNCA YENİLİK, DAYANIKLILIK VE MİSAFİR MEMNUNİYETİNE BAĞLI KALARAK BİRÇOK ZORLUĞU AŞTIK"

Çek Hava Yolları hissedarı ve Smartwings kurucu ortağı Jiri Simane de Smartwings ile Çek Hava Yolları'nı, sınırlı finansal kaynakla devletten destek almadan kurduklarını ve şu an bulundukları noktaya getirmiş olmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Yıllar boyunca yenilik, dayanıklılık ve misafir memnuniyetine bağlı kalarak birçok zorluğu aştıklarını ifade eden Simane, şunları kaydetti:

"Pegasus Hava Yolları'nın Çek Hava Yolları ve Smartwings için ideal bir hissedar olduğuna ve bunun misafirlerimize daha fazla avantaj, gelişmiş bağlantılar ve seyahat olanağı sunacağına inanıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve misafirlerimize sadakatleri, güvenleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Çek Hava Yolları ve Smartwings'in Pegasus çatısı altında büyümeye devam etmesini görmekten mutluluk duyacağız."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

