'3 gün üst üste önemli' Altın, gümüş için gözler çevrildi: 'Gerçekleşmezse sürpriz'

Ekonomi gündemini yoğun bir hafta bekliyor. Bu hafta çarşamba günü Fed'in faiz kararı, perşembe günü TCMB faiz kararı ve cuma günü de Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Yoğun gündemi ekonomist Hikmet Baydar değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

"3 gün üst üste önemli olaylar yaşayacağız. Birisi global etkide olan olay Fed'in faiz kararı. Faiz indirecek mi indirmeyecek mi? Açıklamalar güvercin mi olacak yoksa daha şahin tonda mı olacak? Dolayısıyla bu haberlere bağlı olarak global sermaye akışları etkileneceği için altın ve gümüşün de hareketleri etkilenecek.

ASGARİ ÜCRET GÜNDEMİ

Asgari ücret görüşmelerini nasıl bir komisyon yapacak? Çünkü davetler gönderiliyor. Türk-İş bildiğim kadarıyla davet edildi ama katılımcı işçi tarafını temsilen kimlerin katılacağı konusunda da çeşitli talepler de var. Ve hatta Türk-İş masadan çekileceğini ifade etmişti. Dolayısıyla toplantı yapılacak mı yapılmayacak mı açıkçası bu da çok fazla bilinmiyor. Umarım 12'sinde toplantı yapılır ve işçi tarafının talepleri netleşir, işveren tarafının da talepleri netleşir. Tabii ki bu arada ikisi arasındaki açıklığın ne kadar olduğunu, marjın ne kadar olduğunu da göreceğiz. Çünkü işçi tarafı TÜFE'yi pek fazla dikkate almak istemiyor haklı olarak. Çünkü TÜFE Türkiye genelini yansıtır ama işçinin talebi daha çok kendi ihtiyaçlarını, kendi harcamalarını dikkate alacak bir tanımı içerecek bir enflasyon rakamını dikkate almak ki bu rakamlar şu anki TÜFE'nin açıkladığı enflasyon rakamının çok çok üzerinde rakamlar. Dolayısıyla burada gerçekçi bir oranın netleştirilmesi için burada TÜFE rakamını dikkate alırsak yanılmış oluruz. O yüzden de işçi tarafının talebinin ve haklı gerekçelerinin olup olmadığının iyi masaya yatırılıp irdelenmesi lazım. Sosyal barış hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü bu arada tabii işveren tarafının da talebi maliyetler artarsa ben nasıl işin içinden çıkacağım, nasıl fiyat tutturacağım, nasıl ihracat yaparım, nasıl satış yaparımın derdinde ama işçi kaleminin ücretlerindeki yani toplam ücretlerin maliyet içerisindeki payı yüzde 15. O da üreticilerde, ticari satış yapanlarda yüzde 5. Dolayısıyla biz yüzde 15'lik payın artışını konuşuyoruz, yüzde 5'lik payın artışını konuşuyoruz. Dolayısıyla toplam maliyet içerisinde baktığımız zaman kur ve girdi maliyet değişimi çok daha önemli. Ama burada girdi maliyetlerindeki değişimi masaya yatırdığımız zaman burada kur faktörü ve finansman maliyeti faktörü bence işçi ücretlerindeki artıştan çok daha fazla etkili. O yüzden bu gerçekleri iyi tartışıp konuşmamız lazım. Yoksa yüzde 15'in payını yüzde 50 artsanız bile yüzde 7,5 etkiler. Ama doları yüzde 10 aşağı indirseniz yüzde 8,5 etkiler. Yani dolayısıyla hangisi daha etkili ona iyi bakmak lazım. Objektif olalım. Çünkü işvereni de kaybetmek istemiyoruz. İşçiyi de aç bırakmak istemiyoruz. Daha kendi haklarına sosyal hayat standardını sürdürebileceği bir gelir seviyesinde olmalı. Utanmamalı, emekli çalışmak zorunda olmamalı. Dolayısıyla bunları sağlayacak dengenin sağlanması için sosyal refahı sağlayacak orta ölçekte bir gerçekçi çözümün bulunacağını umut ederek bunu söylüyorum.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez Bankası faiz kararına geçersek... Merkez Bankası da son enflasyon rakamından ne kadar etkilenecek onu hep birlikte göreceğiz. Çünkü son enflasyon rakamı hepimize sürpriz. 0,87 beklediğimiz bir rakam değildi. 1.30'un altı bile sürpriz. Hatta şunu söyleyeyim. Gıda enflasyonuna baktığımız zaman yüzde 12'nin üzerinde bir düşüş var. Gıda büyümesinde, son açıklanan büyüme verilerinde. Enflasyona bakıyoruz. Negatif bir gıda enflasyonu var. Eksi fiyat düşüyor. Burada gıda girdi maliyetine bakıyoruz. Yüzde 4 yukarıda. Girdi maliyeti yüzde 4 artan ve büyümesi yüzde 12 daralan bir gıda sektörünün tarımdan bahsediyoruz. Nasıl enflasyonda fiyatları yüzde 1'e yakın düşmüş? Bu da çok bir muamma. Yani veriler birbirleriyle çelişiyor aslında ama sonuçta 0,87 gelen enflasyon rakamı geçen sene biliyorsunuz hatta 2024 yılının son ay açıklanan Aralık ay enflasyon rakamı yüzde 1 civarıyla o yılın en düşük enflasyon rakamıydı. Şimdi biz şu ana kadar 2025 yılının en düşük ve beklenmeyen enflasyon rakamıyla karşılaştık. Kasım ayı enflasyon rakamı. Ocak ayında bakalım neler çıkacak ama bunu kestirmek çok zor. Çok oynak bir enflasyon rakamlarıyla karşılaşıyoruz. Bu da ücretlerde tabii dikkate alınacak. Bir de Merkez Bankası faiz kararını etkileyecek.

Belki de 50 mi 100 mü Merkez Bankası faiz indirebilir acaba diye sorgularken artık 150 - 200 baz puan da yapabilir demeye başladık. Bu kadar veri oynaklığı çok normal bir şey de değil aslında ama hep birlikte Merkez Bankası'nın bu oynak verilere karşı nasıl bir hamle yapacak hep beraber merak ediyoruz göreceğiz. Belki de 150 baz puan indirimi de görebiliriz.

FED'İN FAİZ KARARI

Şimdi zaten bu kararı beklerken mesela altın fiyatlarına bakalım. Son zamanlarda çok yatay bir izlemeye geçti adeta. 4200 civarına altın takılmış durumda. Ons dolardan bahsediyorum. Global olduğu için haber.

Dolayısıyla buraya takılan bir altın Fed'in kararsızlığını görüyor. Bir yandan bakıyorsunuz, verim eğrisi pozitif. Yani Amerika'da, kısadan uzun vadeye doğru tahvilleri sıraya dizdiğiniz zaman faiz yükselecek sinyali alıyorsunuz. Öbür bir taraftan Trump'ın 'Ben imkanım olsa hemen kovarım' diyebileceği bir Fed başkanı var.

Öbür bir taraftan yerine gelecek olan kişide de hızlı bir faiz indirimi yapacak beklentileri var. Yani 2026'da ciddi bir faiz indirimi sorunuyla karşılaşacak Amerika. Niye bunu sorun olarak görüyorum? Bu durumda Amerika'da faiz indirimlerle beraber doların zayıflama riski çok yüksek. Dolayısıyla 2026'da çok büyük dalgalanmalara da gebe kalacak dolar. Hem altına karşı hem petrole karşı hem diğer paralara karşı çok büyük dalgalanmalar yaşanacak gibi görünüyor. Ama Fed faizi büyük ihtimalle 25 baz puan indirecek. Niye bunu söylüyorum? Beklenti bu yönde, gerçekleşmezse sürpriz olacak. Kaldı ki yeni bir beklenti oluşturuldu. Ocak'ta da 25 baz puan indirecek beklentileri oluşturuldu. Artı bu da yetmedi. Güvercin açıklamalar gelecek söylemleri var. Niye? Çünkü bu sayede borsalar yukarıda tutulabiliyor Amerika'da. Ama bunlar gerçekleşmezse o zaman Amerika'da borsalarda çok ciddi satışları görebiliriz"

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bir yandan da altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Gram altın saat 09.28 itibarıyla 5.769 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise saat 09.43 itibarıyla 4.215 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

8 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.44 itibarıyla 4.216 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.29 itibarıyla 5.770 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.29 itibarıyla 9.434 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.29 itibarıyla 18.870 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.41 itibarıyla 39.057 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 09.41 itibarıyla 94.970 TL seviyesinde.