Rahmi Koç ve Ali Koç'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

DAVETİYELERİNİ TAKDİM ETTİLER

Rahmi Koç ve Ali Koç, Bahçeli'yi makamında ziyaret ederken Koç Topluluğu’nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanılırken fotoğraflar da paylaşıldı.