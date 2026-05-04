Rus şirketlerden yaptırımlara yönelik şikayetler artıyor

Ukrayna ile savaşın ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı faaliyetleri olumsuz etkilenen şirket sayısında artış yaşandı.

Begüm Özkaynak
Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliğinden (RSPP) yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki şirket faaliyetlerindeki temel sorunlara ilişkin çeşitli değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada yılbaşından bu yana şirketlerin en çok sorun yaşadığı konular arasında, vatandaşların düşen talebi, şirketlerin ödeme yapmaması ve kredi kaynaklarına erişim sağlanamamasının bulunduğu kaydedildi.

Rus şirketlerin yaptırımlar konusunda daha fazla şikayette bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Yaptığımız araştırmada, katılımcıların yüzde 16,5'i bu yılın ilk çeyreğinde faaliyetlerinin Batı ülkelerinin yaptırımlarından olumsuz etkilendiğini bildirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde yapılan araştırmada söz konusu oranın yüzde 13 olduğu hatırlatıldı.

İthalat kısıtlamaları nedeniyle yeni ekipman alımındaki zorlukların da şirketlerin şikayet ettiği konular arasında yer aldığının altı çizilen açıklamada, rubledeki istikrarsızlığın da yine önemli sorunlar arasında bulunduğu kaydedildi.

Rusya, Ukrayna ile savaşın ardından modern tarihin en kapsamlı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmış, finans ve enerji başta olmak üzere çok sayıda sektörde zorluklar yaşanmaya başlamıştı.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

