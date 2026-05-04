FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

GameStop’tan eBay’e yaklaşık 55,5 milyar dolarlık satın alma teklifi

ABD merkezli video oyun perakendecisi GameStop, e-ticaret şirketi eBay'i satın almak için 55,5 milyar dolarlık teklif sundu.

GameStop’tan eBay’e yaklaşık 55,5 milyar dolarlık satın alma teklifi
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

GameStop’tan yapılan açıklamaya göre, eBay hissedarlarına hisse başına 125 dolar nakit ve hisse senedi teklif edildi. GameStop tarafından yapılan teklif, eBay'in cuma günkü borsa kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 20 daha yüksek bir fiyata tekabül ediyor.

Toplamda 55,5 milyar dolara ulaşan satın alma bedelinin, teklifin kabul edilmesi durumunda yarısının nakit, kalan yarısının ise GameStop hissesi olarak ödenmesi planlanıyor.

Mevcut piyasa verilerine göre eBay yaklaşık 46 milyar dolar, GameStop ise 12 milyar dolar değerinde bulunuyor.

Satın alma işleminin GameStop’ın mevcut nakit kaynakları ve yeni borçlanma araçlarıyla finanse edilmesi planlanıyor. ABD basınına göre, sürece bir Orta Doğu varlık fonunun da dahil edilmesi gündemde bulunuyor.

AMAZON'A CİDDİ RAKİP

Wall Street Journal’a (WSJ) mülakat veren GameStop Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Cohen, söz konusu satın almanın e-ticaret şirketi Amazon karşısında güçlü bir alternatif oluşturacağını vurguladı.

Satın almanın tamamlanmasını takip eden bir yıl içinde 2 milyar dolarlık tasarruf öngördüklerini belirten Cohen, "Hedefim, eBay’i yüz milyarlarca dolar değerinde bir şirkete dönüştürmek." ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK YATIRIMCILARIN SİMGESİ

ABD borsalarında küçük ve büyük yatırımcılar arasındaki tarihi rekabet, 2021 yılında GameStop hisselerindeki işlemlerle küresel gündeme oturmuştu. O dönemde ekonomik sıkıntılar yaşayan şirketin hisseleri, büyük yatırım fonları tarafından "açığa satış" yöntemiyle hedef alınmıştı.

Sosyal medya platformu Reddit'teki "WallStreetBets" forumunda örgütlenen amatör yatırımcılar, bu durumu fark ederek toplu alıma geçmişti. 18 dolar seviyelerinden 400 doların üzerine çıkarak bir ayda yaklaşık yüzde 1700 değer kazanan GameStop hisseleri, büyük yatırım şirketlerinin milyarlarca dolar zarar etmesine yol açmıştı. Bu olay, finans literatürüne bireysel yatırımcıların piyasa üzerindeki etkisini gösteren en somut örneklerden biri olarak geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye, fındık ihracatından 1 milyardan fazla gelir sağladıTürkiye, fındık ihracatından 1 milyardan fazla gelir sağladı
İngiltere, AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı 90 milyar avro krediye katılmayı değerlendiriyorİngiltere, AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı 90 milyar avro krediye katılmayı değerlendiriyor

Anahtar Kelimeler:
Gamestop satın alma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.