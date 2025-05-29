FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Sabancı Holding o şirketi 1 dolara devretti! Toplam zarar...

Sabancı Holding'in Hollanda’daki iştiraki üzerinden ortak olduğu siber güvenlik firması Radiflow’daki yüzde 69,84’lük payını 1 dolara devrettiği öğrenildi. Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada "Radiflow Ltd. sermayesinin %69,84'ünü temsil eden payların 1 USD bedelle ilgili mevcut ortağa devredilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Sabancı Holding o şirketi 1 dolara devretti! Toplam zarar...
Hande Dağ

Sabancı Holding'le alakalı dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Hacı Ömer Sabancı Holding, Hollanda'da bulunan şirketin iştirak ettiği Radiflow paylarının devredildiğini açıkladı.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin stratejik öncelikleri doğrultusunda, ana işlerin büyütülmesi ve yeni büyüme platformlarına yönelik yatırım odağının güçlendirilmesi amacıyla düzenlemeye gidildiği belirtildi.

thumbs_b_c_d35b162a486b6224c61df9f0f0a6e40b

1 DOLARA DEVRETTİ, 2,9 MİLYON DOLARLIK ALACAKTAN FERAGAT ETTİ

Açıklamada, "Şirketimizin Hollanda'da mukim bağlı ortaklığı Dx Technology Services and Investment BV (DxBV)'nin sermayesine iştirak ettiği Radiflow Ltd.'nin faaliyetlerinden beklenen faydanın sağlanamaması ve anılan firmanın finansal durumunun ortaya çıkarabileceği muhtemel olumsuz etkileri önlemek amacıyla; Şirketimiz açısından ilişkili taraf teşkil etmeyen söz konusu şirketteki mevcut diğer ortak ile akdedilen pay satış sözleşmesi çerçevesinde, Radiflow Ltd. sermayesinin %69,84'ünü temsil eden payların 1 USD bedelle ilgili mevcut ortağa devredilmesine ve anlaşma kapsamında DxBV tarafından, anılan şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve/veya sermayeye dönüştürülebilmesi amacıyla ilgili şirkete sağlanmış bulunan yaklaşık 2,9 milyon USD tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada, söz konusu işlem dolayısıyla oluşacak zararın geçmiş dönemde ayrılan karşılık nedeniyle finansal tablolara önemli ölçüde etki etmeyeceğinin değerlendirildiği belirtildi.

TOPLAM ZARAR 5 MİLYON DOLAR

Açıklamaya göre, zarar tutarı yaklaşık 5 milyon USD (feragat edilen alacak tutarı dahil olmak üzere) düzeyinde gerçekleşecek.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabancı Holding'te üst düzey bayrak değişimi!Sabancı Holding'te üst düzey bayrak değişimi!
Bakandan 'destek ödemesi' açıklamasıBakandan 'destek ödemesi' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
Sabancı Holding satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaraylı taraftarları üzecek haber! Muslera kendisi duyurdu

Galatasaraylı taraftarları üzecek haber! Muslera kendisi duyurdu

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

Cezalar dakikalar içinde e-Devlet'te! Trafikte dört bir yana koyulacak

Cezalar dakikalar içinde e-Devlet'te! Trafikte dört bir yana koyulacak

Vize başvurularında 'randevu' krizi! Karaborsaya düştü

Vize başvurularında 'randevu' krizi! Karaborsaya düştü

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

Asgari ücrete ara zam hamlesinde ilk adım! "4 bin 500 lirayı geçecek"

Asgari ücrete ara zam hamlesinde ilk adım! "4 bin 500 lirayı geçecek"

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.