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Sabancı Holding'te üst düzey bayrak değişimi! Dev şirketin yeni CEO'su belli oldu..

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Sabancı Holding'te üst düzey bir değişim yaşandı. Buna göre 29 yıldır Sabancı Holding'te çalışan son 6 yıldır ise CEO görevini üstlenen Cenk Alper, 31 Mayıs tarihinde görevinden ayrılacak. Alper'in yerine ise Kıvanç Zaimler CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Sabancı Holding'te üst düzey bayrak değişimi! Dev şirketin yeni CEO'su belli oldu..
Ezgi Sivritepe

Türk iş dünyasında öncülük ettiği ‘sürekli yenilenme’ ve ‘lider yetiştirme’ kültürüyle, paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan Sabancı Holding, CEO’luk görevinde bayrak değişimine gitti. Şirketten yapılan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu açıklamasına göre dev şirketin CEO'su değişiyor. 29 yıldır Sabancı Holding'te çalışan son 6 yıldır ise CEO görevini üstlenen Cenk Alper, kendi isteği ile görevinden ayrılıyor.

KIVANÇ ZAİMLER ATANDI

2008 yılından bu yana Sabancı Holding’de farklı görevlerde bulunan, yaklaşık 7 yıldır da Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevini yürüten Kıvanç Zaimler, 01 Haziran 2025 tarihinden itibaren Sabancı Holding CEO’su olarak atandı. Kıvanç Zaimler, yeni göreviyle birlikte, Sabancı Topluluğu bünyesindeki yurt içi ve küresel enerji operasyonlarına liderlik etmeye de devam edecek.

“GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, “Topluluğumuzun 100’üncü yılını büyük bir gururla kutlarken stratejimiz ve vizyonumuz doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolculukta en büyük avantajımız; derin sektör bilgimiz ve tecrübemiz, operasyonel mükemmeliyetimiz, işinin uzmanı kadrolara sahip olmamız, değişimi büyük bir beceri ile kucaklayabilmemizdir. İş kültürümüzü ve iş yapış biçimlerimizi tanımlayan bu unsurlar, Sabancı’da görev yapan tüm lider ve yönetim kadrolarının her zaman birincil önceliği olmuştur. Bu güçlü vizyon, operasyonel ve organizasyonel anlamda sürekli bir yenilenme ihtiyacını da zorunlu kılmaktadır. 29 yıldır Sabancı Topluluğu’nda çeşitli görevlerde çalışmış, bunun son 6 yılında da Holding CEO’su olarak Topluluğumuza başarıyla liderlik etmiş Cenk Alper 31 Mayıs itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Cenk Bey’e, şahsım ve Yönetim Kurulum adına teşekkür ediyor, kendisine gelecek hayatında başarılar diliyorum” dedi.

“ENERJİNİN EN BÜYÜK İŞ KOLLARINDAN BİRİ HALİNE GELMESİNDE BÜYÜK PAYI VAR”

Kurumların sürekliliğini sağlayan en temel yetkinliğin, kendi içlerinden lider çıkartabilme becerisi olduğunu vurgulayan Hayri Çulhacı, “Geçmiş yıllarda kendi liderlerini yetiştirme konusunda iş dünyasına öncülük etmiş Sabancı Topluluğu, bugün bir kez daha bu örnek duruşunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, 17 yıldır Topluluğumuzda farklı liderlik rolleri üstlenmiş ve 2018’den bu yana da Enerji Grup Başkanı olarak görev yapan Kıvanç Zaimler, 01 Haziran itibarıyla Sabancı Holding’in yeni CEO’su olarak atanmıştır. 2006’da kurulan enerji iş kolumuzun en büyük iş kollarımızdan biri haline gelmesinde büyük payı olan Kıvanç Zaimler, enerji operasyonlarımızın büyümesine, kurumsallaşmasına ve yurt dışına açılmasına önemli katkılarda bulunmuş; bu alanlardaki tecrübesiyle Topluluğumuzu ve ülkemizi uluslararası ölçekte de başarıyla temsil etmiştir. Kıvanç Bey’in liderliğindeki yönetim ekibimiz, bir yandan farklı iş kollarımızdaki operasyonlarımızla paydaşlarımıza değer yaratmaya odaklanırken, bir yandan portföyümüzün geleceğe hazırlanmasında önemli çalışmalara imza atacaktır. Bu vesileyle, bu bayrak değişiminin Topluluğumuza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
ceo sabancı
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