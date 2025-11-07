FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Sektörün ağır topu iflas bayrağını çekti! Fabrika kuracaklardı, mahkeme son kararı verdi

Mali sıkıntılarından dolayı konkordato ilan eden Bursalı ilaç devi iflas etti. Mahkeme, 2014'te iki eczacı tarafından kurulan FarmaVip'in iflasına hükmetti. Şirket 2021’de fabrika kurma çalışmalarına başlamış, üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyordu. Sağlık sektörü artan maliyetler nedeniyle büyük endişeler taşıyor.

Sektörün ağır topu iflas bayrağını çekti! Fabrika kuracaklardı, mahkeme son kararı verdi
Ezgi Sivritepe

Tekstil, sanayi, gıda gibi büyük sektörlerden kötü haberler gelirken son olarak Bursalı ilaç devi de iflas bayrağını çekti. Yaşadığı ekonomik zorlukların üstesinden gelemeyen FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş., konkordato için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, ilaç şirketinin talebini reddedip iflasına hükmetti.

Sektörün ağır topu iflas bayrağını çekti! Fabrika kuracaklardı, mahkeme son kararı verdi 1

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararda, konkordato talebinin reddedildiği ve şirketin iflasına hükmedildiği belirtildi. 5 Kasım 2025 itibarıyla iflas işlemleri başlatıldı ve tasfiyenin adi tasfiye usulüyle yapılmasına karar verildi. Ayrıca, şirkete daha önce tanınan tüm tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.

SEKTÖRDE BİLİNİYORDU

2014 yılında iki eczacı tarafından kurulan FarmaVip, kısa sürede Türkiye ilaç sektöründe önemli bir konuma yükselmişti. Şirket, 2017 yılında ruhsat devirlerini tamamlayarak 2020’de ilaç satışı ve pazarlamasına başladı. 2022 yılında ise piyasada yaygın kullanılan bir antibiyotiğin pazarlama haklarını üstlendi.

Sektörün ağır topu iflas bayrağını çekti! Fabrika kuracaklardı, mahkeme son kararı verdi 2

FABRİKA KURMA HEDEFİ VARDI

Şirket 2021’de fabrika kurma çalışmalarına başlamış, üretim kapasitesini genişletmeyi hedeflemişti. Ancak artan maliyetler, döviz kurları ve finansal daralma nedeniyle bu planlar yarıda kaldı. Konkordato sürecinden çıkamayan FarmaVip, iflas kararının ardından faaliyetlerini tamamen durdurdu.

Sektörün ağır topu iflas bayrağını çekti! Fabrika kuracaklardı, mahkeme son kararı verdi 3

SEKTÖRDE KAYGI ARTIYOR

Ekonomik dalgalanmalar ve artan girdi maliyetleri nedeniyle sağlık sektöründe çok sayıda firmanın benzer sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Uzmanlar, özellikle ilaç tedarik zincirindeki aksaklıkların sektörde yeni iflasların önünü açabileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Sözcü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artık stadyumlarda da zorunluArtık stadyumlarda da zorunlu
Denizdeki hamsi bolluğu ihracat rakamlarına yansımadı!Denizdeki hamsi bolluğu ihracat rakamlarına yansımadı!

Anahtar Kelimeler:
iflas mahkeme Konkordato şirket haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.