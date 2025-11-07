Sektörün ağır topu iflas bayrağını çekti! Fabrika kuracaklardı, mahkeme son kararı verdi

Tekstil, sanayi, gıda gibi büyük sektörlerden kötü haberler gelirken son olarak Bursalı ilaç devi de iflas bayrağını çekti. Yaşadığı ekonomik zorlukların üstesinden gelemeyen FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş., konkordato için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, ilaç şirketinin talebini reddedip iflasına hükmetti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararda, konkordato talebinin reddedildiği ve şirketin iflasına hükmedildiği belirtildi. 5 Kasım 2025 itibarıyla iflas işlemleri başlatıldı ve tasfiyenin adi tasfiye usulüyle yapılmasına karar verildi. Ayrıca, şirkete daha önce tanınan tüm tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.

SEKTÖRDE BİLİNİYORDU

2014 yılında iki eczacı tarafından kurulan FarmaVip, kısa sürede Türkiye ilaç sektöründe önemli bir konuma yükselmişti. Şirket, 2017 yılında ruhsat devirlerini tamamlayarak 2020’de ilaç satışı ve pazarlamasına başladı. 2022 yılında ise piyasada yaygın kullanılan bir antibiyotiğin pazarlama haklarını üstlendi.

FABRİKA KURMA HEDEFİ VARDI

Şirket 2021’de fabrika kurma çalışmalarına başlamış, üretim kapasitesini genişletmeyi hedeflemişti. Ancak artan maliyetler, döviz kurları ve finansal daralma nedeniyle bu planlar yarıda kaldı. Konkordato sürecinden çıkamayan FarmaVip, iflas kararının ardından faaliyetlerini tamamen durdurdu.

SEKTÖRDE KAYGI ARTIYOR

Ekonomik dalgalanmalar ve artan girdi maliyetleri nedeniyle sağlık sektöründe çok sayıda firmanın benzer sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Uzmanlar, özellikle ilaç tedarik zincirindeki aksaklıkların sektörde yeni iflasların önünü açabileceği uyarısında bulundu.

