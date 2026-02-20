FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Şişecam’dan satış kararı: 117 dönümlük arazinin bedeli belli oldu!

Şişecam, İstanbul Beykoz'da bulunan yaklaşık 117 dönümlük yatırım amaçlı arazi portföyünü satmaya karar verdi. Şirketten yapılan açıklamada 171,5 milyon dolar nakit bedelle Çelikler İnşaat'a satılacak.

Şişecam’dan satış kararı: 117 dönümlük arazinin bedeli belli oldu!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Şişecam, portföyünde "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" kalemi altında takip edilen İstanbul Beykoz’daki arazi stokunun satışına yönelik kararını açıkladı.

ÇELİKLER İNŞAAT’A SATILACAK

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre şirket, toplamda 117 bin 19 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar 171,5 milyon dolar bedel karşılığında Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ye sattı.

Şişecam’dan satış kararı: 117 dönümlük arazinin bedeli belli oldu! 1

HANGİ PARSELLER SATILACAK?

Satışa konu olan gayrimenkuller; İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 11 farklı parselden (251 Ada 4 Parsel, 257 Ada 6 Parsel, 270 Ada 2, 16, 34, 42, 43 Parseller, 271 Ada 2, 6, 8 Parseller ve 294 Ada 29 Parsel) oluşuyor.

Arsa niteliğindeki bu taşınmazların tamamı, stratejik bir varlık elden çıkarma operasyonu kapsamında alıcı firmaya devredilecek.

Şişecam’dan satış kararı: 117 dönümlük arazinin bedeli belli oldu! 2

SATIŞ BEDELİ PEŞİN TAHSİS EDİLECEK!

Anlaşma şartlarına göre 171,5 milyon dolarlık satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek. İşlemin tamamlanması için gerekli olan tapu devir süreçleri, vergi, resim ve harç ödemelerinde ise maliyetler alıcı ve satıcı arasında eşit (yarı yarıya) şekilde paylaşılacak.
Şişecam’dan satış kararı: 117 dönümlük arazinin bedeli belli oldu! 3

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Goldman Sachs’tan altın tahmini! 2026 sonunda ne kadar olacak?Goldman Sachs’tan altın tahmini! 2026 sonunda ne kadar olacak?
Borsada iki şirketten daha temettü kararı geldiBorsada iki şirketten daha temettü kararı geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
şişecam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.