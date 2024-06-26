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Sosyal medya devleri yine sessiz kaldı! Yapay zeka dolandırıcılarının son hedefi oldular: Bu kez Mansur Yavaş ve Murat Ülker...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.06.2024 10:22
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Sosyal medya şirketlerinin almadığı tedbirler nedeniyle dolandırıcılara açık kapı bırakılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda son hedef İş İnsanı Murat Ülker oldu. Ülker, sosyal medyada yapay zekâ yöntemleri ile adını kullanan dolandırıcılara isyan etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mansur Yavaş'ın sesinin taklit edildiği sahte görüntülere karşı uyardı.

Sosyal medya devleri yine sessiz kaldı! Yapay zeka dolandırıcılarının son hedefi oldular: Bu kez Mansur Yavaş ve Murat Ülker...

Bir süredir internet siteleri ve sosyal medya platformlarında Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edilebileceğiyle ilgili çeşitli dolandırıcılık yöntemleri sahneleniyor. Bu yöntemin son mağdurları ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve iş insanı Murat Ülker oldu.

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BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sesinin yapay zeka yöntemiyle taklit edildiği sahte görüntüler yayınlandığının tespit edildiğini bildirdi.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın yapay zeka yöntemiyle sesinin taklit edildiği ve görüntüsünün kullanıldığı sahte reklamlar yayınlandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızı aldatmak üzere yapılan bu videoların ve reklamların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamakta olup bu tarz art niyetli girişimlere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

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MÜDAHALEDE BULUNMADILAR

Dolandırıcılar, Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker’in bir konuşma videosunu değiştirerek yayınladı. Ancak sosyal medya platformları yapay zeka ile sahte içerik ve konuşma hazırlayarak dolandırıcılık yapan kişilerle ilgili en ufak bir müdahalede bulunmadığı için Ülker, yasal yollardan dolandırıcılarla mücadeleye başlamasına rağmen hiçbir sonuç alamadı.

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SOSYAL MEDYA SAĞLAYICILARI BUNU REKLAM OLARAK GÖRÜYOR”

Yapay zeka ile Murat Ülker’in sesini ve görüntüsünü kullanarak dolandırıcılığa devam ettiler. Bu duruma isyan eden Murat Ülker, Patronlar Dünyası’na yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Sorun sosyal medya sağlayıcılarının bunu reklam olarak görmeleri ve itibarın katline, kamu ahlakının dejenere olmasına seyirci kalmaları ve insanların yani aslında müşterilerinin dolandırılmalarına sebep olmalarıdır.”


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık yapay zeka
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