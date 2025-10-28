FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Sosyal medyadan duyurdu! Ünlü marka Türkiye'den ayrılıyor, birçok şehirde mağazası vardı

2000'li yılların sonuna doğru Türkiye pazarına giren Oleg Cassini, Türkiye operasyonlarını kapatıyor. Sosyal medya ve internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda teşekkürlerini ileten dev marka, Türkiye pazarında önemli bir yer edinmişti.

Sosyal medyadan duyurdu! Ünlü marka Türkiye'den ayrılıyor, birçok şehirde mağazası vardı
Ezgi Sivritepe

Gelinlik ve abiye tasarımları ile dünya genelinde üne sahip olan Türkiye pazarında 14 yıldan beri varolan Oleg Cassini'den kötü haber geldi. Dev marka Türkiye operasyonlarını sonlandırdığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medyadan duyurdu! Ünlü marka Türkiye den ayrılıyor, birçok şehirde mağazası vardı 1

Dev markadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız”

Şirketin resmi internet sitesinde de benzer bir mesaj yayınlanarak “Teşekkürler Türkiye” sözleriyle veda edildi.

Sosyal medyadan duyurdu! Ünlü marka Türkiye den ayrılıyor, birçok şehirde mağazası vardı 2

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Uzun yıllardır Türkiye’de binlerce gelinin tercihi olan markanın veda mesajı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, paylaşımların altına çok sayıda teşekkür ve üzüntü mesajı bıraktı.

Sosyal medyadan duyurdu! Ünlü marka Türkiye den ayrılıyor, birçok şehirde mağazası vardı 3

BİRÇOK ŞEHİRDE MAĞAZASI VARDI

Amerikalı ünlü tasarımcı Oleg Cassini’nin adını taşıyan marka, özellikle gelinlik, abiye ve özel davet kıyafetleriyle tanınıyordu. Türkiye’de birçok şehirde mağazaları bulunan marka, zarif tasarımları, modern çizgileri ve yüksek kaliteli kumaşlarıyla düğün hazırlığı yapan kadınların öncelikli tercihlerinden biri olmuştu. Oleg Cassini, hem klasik hem de çağdaş tarzdaki modelleriyle her zevke hitap eden geniş bir koleksiyon sunuyordu.

Markanın Türkiye’deki mağazaları, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yoğun ilgi görüyordu.

Sosyal medyadan duyurdu! Ünlü marka Türkiye den ayrılıyor, birçok şehirde mağazası vardı 4

NEDENİ AÇIKLANMADI

Şirket, Türkiye operasyonlarını neden sonlandırdığına ilişkin net bir açıklama yapmadı. Ancak moda sektöründeki maliyet artışları, döviz dalgalanmaları ve genel ekonomik koşulların bu kararda etkili olabileceği değerlendiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladıAnkara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
'Bugün alırım, 2 gün sonra yükselir satarım mantığıyla...' Altın için kritik uyarı'Bugün alırım, 2 gün sonra yükselir satarım mantığıyla...' Altın için kritik uyarı

Anahtar Kelimeler:
abiye elbise gelinlik şirket haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.