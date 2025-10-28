Sosyal medyadan duyurdu! Ünlü marka Türkiye'den ayrılıyor, birçok şehirde mağazası vardı

Gelinlik ve abiye tasarımları ile dünya genelinde üne sahip olan Türkiye pazarında 14 yıldan beri varolan Oleg Cassini'den kötü haber geldi. Dev marka Türkiye operasyonlarını sonlandırdığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Dev markadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız”

Şirketin resmi internet sitesinde de benzer bir mesaj yayınlanarak “Teşekkürler Türkiye” sözleriyle veda edildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Uzun yıllardır Türkiye’de binlerce gelinin tercihi olan markanın veda mesajı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, paylaşımların altına çok sayıda teşekkür ve üzüntü mesajı bıraktı.

BİRÇOK ŞEHİRDE MAĞAZASI VARDI

Amerikalı ünlü tasarımcı Oleg Cassini’nin adını taşıyan marka, özellikle gelinlik, abiye ve özel davet kıyafetleriyle tanınıyordu. Türkiye’de birçok şehirde mağazaları bulunan marka, zarif tasarımları, modern çizgileri ve yüksek kaliteli kumaşlarıyla düğün hazırlığı yapan kadınların öncelikli tercihlerinden biri olmuştu. Oleg Cassini, hem klasik hem de çağdaş tarzdaki modelleriyle her zevke hitap eden geniş bir koleksiyon sunuyordu.

Markanın Türkiye’deki mağazaları, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yoğun ilgi görüyordu.

NEDENİ AÇIKLANMADI

Şirket, Türkiye operasyonlarını neden sonlandırdığına ilişkin net bir açıklama yapmadı. Ancak moda sektöründeki maliyet artışları, döviz dalgalanmaları ve genel ekonomik koşulların bu kararda etkili olabileceği değerlendiriliyor.