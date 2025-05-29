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"Tarımın Kadın Yıldızları" bu yılın ilk bezelyelerini hasat etti

SuperFresh'in, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağıyla 2022'de başlattığı "Tarımın Kadın Yıldızları" projesi bünyesindeki çiftçiler, bu yılın ilk bezelyelerini hasat etti.

"Tarımın Kadın Yıldızları" bu yılın ilk bezelyelerini hasat etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir Tire'deki hasatta, kadın çiftçilerin yanı sıra Besler'in Pazarlama Üst Düzey Yöneticisi (CMO) Gülizar Öcal Doğan, projenin paydaşlarından Tabit Kurucu Ortağı Tülin Akın ve projede yer alan ziraat mühendisleri yer aldı.

Sezonun ilk hasadında toplanan bezelyeler, SuperFresh fabrikasına geldikten sonra yaklaşık 3 saat içerisinde -40 derecede IQF tekniğiyle şoklanarak tek tek donduruldu. Dalındaki lezzeti korunarak paketlenen SuperFresh'in bu özel bezelyesi, "Ege'den Hasat" etiketli ambalajlarda haziran ayı başında Migros dolaplarında yerini alacak. "Ege'den Hasat" etiketli ambalajlar üzerinde, Tarımın Kadın Yıldızları'nın ilham veren hikayelerine de yer verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Besler CMO'su Gülizar Öcal Doğan, tarım alanında fırsat eşitliği sağlanması hedefiyle hayata geçirdikleri SuperFresh'in Tarımın Kadın Yıldızları projesiyle tohumdan hasada kadın çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Bu yolculukta kadın çiftçilerin, SuperFresh'in ziraat mühendisleri eşliğinde 7/24 desteklendiğini, eğitim, tohum ve finansman desteği ile üretimde güç kazandıklarını vurgulayan Doğan, "Tarımın Kadın Yıldızları projesi, bize sürdürülebilir bir gelecek için fırsat eşitliğinin dönüştürücü gücünü gösteriyor. 'Ege'den Hasat' etiketli ürünümüzle, dondurulmuş gıda kategorisinde bir ilk olarak sosyal sorumluluk projemizin ürettiği somut değeri tüketicilerimizle buluştururken, kadın çiftçilerimizin güçlenerek ilerledikleri bu yolculuğu ve emeklerini de taçlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, 2022'de hayata geçirdikleri Tarımın Kadın Yıldızları Projesi'nde 3 yıllık hedefler belirlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu hedefleri 1 yıl içerisinde tamamladık. Yılda 1500 kadın çiftçiye erişecek şekilde, finansal okuryazarlıktan ekolojik okuryazarlığa, girişimcilikten yapay zekaya kadar yenilikçi modülleri hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin en büyük zirai hammadde tedarikçi şirketlerinden biri olarak en önemli paydaşlarımız olan çiftçilerin yaklaşık yüzde 30’u kadınlardan oluşuyor. Bu güçlü potansiyel, projemizi daha ileriye taşımak için bize cesaret veriyor."

Tabit'in Kurucu Ortağı Tülin Akın da kadın çiftçilerin doğru tarım yöntemleriyle donatıldığını aktardı.

Kadınların tarım iş gücünde hep var olduğunu ama isimlerinin olmadığını ifade eden Akın, "SuperFresh'le bu katkıyı görünür hale getirmek ve kadın çiftçileri güçlendirmek için yola çıktık. Eğitim içeriklerimizi güncel ihtiyaçlar odağında dijital araçlar ve uygulamalı eğitimlerle devamlı geliştiriyoruz. Hedefimiz toplumsal dönüşüme tarım üzerinden katkı sunmak." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
bezelye İzmir hasat tire
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