Tekstil devi için mahkeme kararını verdi! Konkordato talep etmişti ama iflas bayrağını çekti...

Ekonomik koşulların zorlaşması sonucu şirketlerden iflas haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Kırıklareli'nde üretim yapan Fabrilla Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından sunulan konkordato talebi Kırklareli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 5 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği duruşmada değerlendirmeye alındı.

5 Mayıs tarihinde görülen mahkeme tarafından şirketin borçlarını ödeyebilecek durumunun olmadığı tespit edildi ve konkordato talebi rededildi. Böylece, şirketin geçici mühlet kararları ve uygulanmakta olan tüm koruma tedbirleri kaldırıldı.

İFLAS ETTİ

Mahkeme, Kırklareli Ticaret Sicili’nde 6179 numarayla kayıtlı bulunan Fabrilla Tekstil’in 5 Mayıs 2025 günü saat 14.48 itibarıyla iflas ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre iflas işlemleri basit tasfiye usulüyle yürütülecek. Bu karar, şirketin resmi olarak üretim ve ticari faaliyetlerine son verdiği anlamına geliyor.

YETKİLERİ SONA ERDİ

Konkordato sürecinde görevlendirilmiş olan komiser heyeti üyeleri Yıldırım Keser, Sedef Şahin ve Vedat Var’ın da görevleri mahkeme kararı doğrultusunda aynı tarihte sona erdi. Kararla birlikte iflas işlemlerinin takibi ve yönetimi, Kırklareli İcra (İflas) Müdürlüğü tarafından sürdürülecek.

Kaynak: Patronlar Dünyası