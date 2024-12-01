Teslimat süresi olmayacak! Kuryeler için yeni düzenlemenin detayları belli oldu! O adreslere gönderi kabul edilemeyecek

Motokuryelere yönelik düzenleme! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuat çalışmasını tamamladı. Yeni düzenlemeye ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Nasıl bir düzenleme yapılacak? İşte detaylar...

TAŞIMA SÜRESİ TAAHHÜDÜNDE BULUNAMAYACAKLAR

Habertürk'te yer alan habere göre; tüm kuryeler kayıt altına alınacak. Yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Kuryeler taşıma süresi taahhüdünde bulunamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı motokuryelerin çalışma koşullarına ilişkin çalışmasını tamamladı.

Pandemi ile birlikte e-ticaret hacmi ve motokurye sayısı da arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu motokuryelerin çalışma koşulları ve şartları ile ilgili yeni düzenleme için harekete geçildiğini açıklamıştı.

TESLİMİ MÜMKÜN OLMAYAN ADRESLERE GÖNDERİ KABUL EDİLEMEYECEK

Kuryelerle ilgili yapılacak mevzuat değişikliğinin ayrıntıları belli oldu. Artık teslimat süresi olmayacak. Kuryelerin belirli suçlardan hükümlü olmaması zorunluluğu getirilecek. Yeni düzenlemeye göre teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilemeyecek. Teslim edilemeyen gönderiler ise aynı sürede geri götürülecek.

Yeni düzenlemeye göre satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış bir gönderi taşınamayacak. Gönderinin gönderici ve alıcı tarafından açılmasının talep edilmesi halinde bu talebi yerine getirme zorunluluğu olacak.

GEÇİŞ SÜRECİ PLANLANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kurye düzenlemesi nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bir geçiş süreci planlıyor. Yeni kurallar için kuryelere belli bir süre verilecek.

Mikrofon uzatılan bir kurye; "Bana göre muayenenin zaten olması lazım" derken bir başkası "Koruyucu ekipmanlar açısından gayet mantıklı bir karar bence" ifadelerini kullandı. Bir başka kurye ise "Hava şartları bazen yağmurlu, karlı oluyor. Kasktan başlayarak bütün A'dan Z'ye hepsi çok önemli" yorumunu yaptı.