FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

THY'den 'hisse satın alımı' açıklaması! İspanyol şirket ile anılıyordu, KAP'a bildirdi 'Görüşmeler yapılmaktadır'

Türk Hava Yolları bir süredir gündeme gelen İspanya merkezli Air Europa’dan "hisse almayı değerlendiriyor" haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. THY, rekabeti artırmak için fırsatları değerlendirdiğini aktararak, "Muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler yapılmaktadır" ifadeleri kullandı.

THY'den 'hisse satın alımı' açıklaması! İspanyol şirket ile anılıyordu, KAP'a bildirdi 'Görüşmeler yapılmaktadır'
Ezgi Sivritepe

Türk Hava Yolları'nın İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'da azınlık hissesi almak teklif vermeyi değerlendirdiği öne sürülmüştü. Reuters'in daha önce yaptığı bir haberde Air France-KLM ve Lufthansa'nın da Air Europa'nın kurucusu Hidalgo Ailesi'ne ait Globalia holding ile hisse alımı için görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti.

iStock-2166911392

Konu ile ilgili THY'den KAP'a açıklama yapıldı. THY, "Ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla büyüme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir" sözleri kullanıldı.

iStock-2167960338 (1)

Bağlayıcı olmayan görüşmeler yapıldığını ifade eden THY, yönetim kurullarının 29 Mayıs 2025 tarihli kararı uyarınca sürecin bulunduğu aşama, içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne bulundurduğunu bundan dolayı bağlayıcı teklifin kamuya açıklanmasının ertelendiği kaydedildi.

iStock-2187742861

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Hava Yolları A.O.'nın ("Ortaklık") İspanya merkezli faaliyet gösteren Air Europa Holding S.L.U. ("Air Europa")'dan hisse almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında haberler yer almaktadır.

Ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla büyüme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, ilgili haberlere konu olan Air Europa'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler yapılmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 29 Mayıs 2025 tarihli kararı uyarınca sürecin bulunduğu aşama, içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne alınarak Ortaklığımızın meşru çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu bağlayıcı olmayan teklifin kamuya açıklanması ertelenmiştir. Ek olarak Yönetim Kurulumuz ilgili erteleme kararının yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı değerlendirmesiyle birlikte erteleme süresince ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması için Ortaklığımız nezdinde gerekli tedbirleri almıştır.
Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldıABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Bakandan Hürmüz Boğazı açıklamasıBakandan Hürmüz Boğazı açıklaması

Anahtar Kelimeler:
KAP şirket haberleri türk hava yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı!

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı!

Ablasının ölümü sonrası sinir krizi geçirdi! Hastane önünde gözyaşlarına boğuldu

Ablasının ölümü sonrası sinir krizi geçirdi! Hastane önünde gözyaşlarına boğuldu

Merkez Bankası izin verdi! Mevduat faizlerinde yeni dönem

Merkez Bankası izin verdi! Mevduat faizlerinde yeni dönem

Emekliler için Temmuz'u işaret etti

Emekliler için Temmuz'u işaret etti

Elektrikli otomobil markası iflas ediyor

Elektrikli otomobil markası iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.