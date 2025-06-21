THY'den 'hisse satın alımı' açıklaması! İspanyol şirket ile anılıyordu, KAP'a bildirdi 'Görüşmeler yapılmaktadır'

Türk Hava Yolları'nın İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'da azınlık hissesi almak teklif vermeyi değerlendirdiği öne sürülmüştü. Reuters'in daha önce yaptığı bir haberde Air France-KLM ve Lufthansa'nın da Air Europa'nın kurucusu Hidalgo Ailesi'ne ait Globalia holding ile hisse alımı için görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti.

Konu ile ilgili THY'den KAP'a açıklama yapıldı. THY, "Ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla büyüme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir" sözleri kullanıldı.

Bağlayıcı olmayan görüşmeler yapıldığını ifade eden THY, yönetim kurullarının 29 Mayıs 2025 tarihli kararı uyarınca sürecin bulunduğu aşama, içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne bulundurduğunu bundan dolayı bağlayıcı teklifin kamuya açıklanmasının ertelendiği kaydedildi.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:



"Türk Hava Yolları A.O.'nın ("Ortaklık") İspanya merkezli faaliyet gösteren Air Europa Holding S.L.U. ("Air Europa")'dan hisse almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında haberler yer almaktadır.

Ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla büyüme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, ilgili haberlere konu olan Air Europa'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler yapılmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 29 Mayıs 2025 tarihli kararı uyarınca sürecin bulunduğu aşama, içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne alınarak Ortaklığımızın meşru çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu bağlayıcı olmayan teklifin kamuya açıklanması ertelenmiştir. Ek olarak Yönetim Kurulumuz ilgili erteleme kararının yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı değerlendirmesiyle birlikte erteleme süresince ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması için Ortaklığımız nezdinde gerekli tedbirleri almıştır.

Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır"