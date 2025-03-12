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TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu... Satış için ilana çıktı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
12.03.2025 08:54
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satışı için ihale sürecini başlattı. TMSF, Bellona'nın satışı için ilana çıkarken değeri de belli oldu. İşte belirlenen muhammen bedel ve diğer detaylar...

TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu... Satış için ilana çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satışı için ihale sürecini başlattı. Söz konusu ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu ilan kapsamında Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanarak satışa sunuldu.

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MUHAMMEN BEDEL NE KADAR?

İhale için muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlendi. İhaleye katılım teminatı ise 350 milyon TL olarak belirlenirken şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ve tesis ziyareti ücreti de 500 bin TL olarak açıklandı.

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İŞTE O TARİHLER

Veri inceleme için tarihler 17.03.2025 - 02.05.2025 olurken, son teklif verme tarihi 5.05.2025 olacak.

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İhale tarihi ise 06.05.2025 olarak açıklandı. İhale kapsamında alınan teklifler, 6 Mayıs 2025’te saat 10.00’da İhale Komisyonu tarafından açılacak. Kapalı zarf usulüyle verilen tekliflerin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
tesis gezme inceleme de paraylaymis vay arkadas su kurnazlara bakin, para yoltma devleti olmus resmen
hangi hakla satılıyor bu fabrika onu bi söyleseler
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