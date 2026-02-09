Trendyol GO’yu da almıştı! Uber’den yeni atak: Getir için anlaşma yapıldı

Uber, Getir’in Türkiye'deki yemek, market, çarşı ve su portföyünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Satın alma süreci, ilgili resmi kurumların onayları ve işlem koşullarının yerine getirilmesinin ardından sonuçlanacak.

TRENDYOL GO’YU DA ALMIŞTI

Getir’i ve Trendyol GO’yu Uber çatısı altında buluşturan bu anlaşma, şirketin Türkiye’ye duyduğu uzun vadeli güvenin ve faaliyetlerini geliştirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

İşlemin onaylanmasının ardından Uber; Getir ve Trendyol Go’nun farklı yetkinliklerini bir araya getirerek ekosistemin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu sinerji sayesinde tüketicilere sunulan seçeneklerin artırılması, kuryeler için yeni kazanç fırsatlarının yaratılması ve Türkiye genelindeki işletmeler için talebin canlandırılması amaçlanıyor.

YENİ BİR UYGULAMA MI GELİYOR?

Süreç tamamlandığında Getir kullanıcıları, homelier Getir uygulaması üzerinden erişmeye devam ederken Trendyol Go’nun geniş restoran ağından da yararlanabilecekler. Benzer şekilde Trendyol Go kullanıcıları, Getir ve GetirBüyük hizmetlerine doğrudan kendi uygulamaları üzerinden ulaşabilecekler.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Büyüyen dijital ekonomisi ve dinamik tüketici kitlesiyle Türkiye, Uber’in uzun vadeli yatırım yapma kararlılığını sürdürdüğü bir pazardır. Bu iki güçlü platformu bir araya getirerek; tüketiciler, kuryeler ve işletmeler için daha fazla değer yaratan, canlı ve rekabetçi bir ekosistemin büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz."



Mubadala Investment Company Grup CEO Vekili Waleed Al Mokarrab Al Muhairi anlaşma ile ilgili şunları söyledi:

“Mubadala, Getir’in Türkiye’de öncü ve lider bir yemek ve ultra hızlı market teslimatı platformu olma yolculuğunda, şirketin destekçisi oldu. Bu işlem; Getir’deki iş modelinin gücünün ve özellikle geçtiğimiz yıl kaydedilen büyük ilerlemenin bir yansımasıdır. Mubadala için son derece cazip bir pazar olan Türkiye’de, uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz.”



Getir CEO’su Batuhan Gültakan ise şunları belirtti:

"Bu anlaşma, Getir için önemli bir dönüm noktası ve ekibimizin ülkemizde inşa ettiği güçlü operasyonel modelin ve yarattığı lider markanın bir kanıtıdır. Getir’in öncü ultra hızlı teslimat uzmanlığını Uber'in küresel ekosistemine taşıyacak olmaktan ve tüketiciler, kuryeler, restoranlar ve tedarikçiler için deneyimi geliştirmeye devam etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Mubadala'nın desteğiyle başardıklarımızdan gururluyuz, Uber ailesinin bir parçası olarak büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla bekliyoruz."