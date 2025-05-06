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Trendyol Go'yu Uber satın aldı! Yüzde 85 hisse için anlaşılan rakam dudak uçuklattı, yeni değişiklikler de kapıda...

Uber Technologies, Trendyol Grubu'nun Trendyol Go'nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Uber tarafından yapılan açıklamada, çevrimiçi teslimat platformu Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolar nakit karşılığında satın almak için anlaşma sağladığını açıkladı.

Trendyol Go'yu Uber satın aldı! Yüzde 85 hisse için anlaşılan rakam dudak uçuklattı, yeni değişiklikler de kapıda...
Ezgi Sivritepe

Dev e-ticaret sitelerinin satış haberleri peş peşe geldi. N11'in Abu Dabi merkezli DMSF Holding'e devredilmesine onayının ardından Trendyol Grubu'nun TrendyolGo çevrimiçi teslimat platformununun yüzde 85'lik hissesinin satıldığı öğrenildi.

Uber Technologies tarafından gerçekleştirilen satın alma işleminin yüzde 85 hissesini 700 milyon dolar nakit karşılığında satın almak için anlaşma sağladı. İşlemin, entegrasyon sonrasında Uber’in büyümesine katkı sağlaması ve yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

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DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK!

Trendyol Go uygulaması hizmet vermeye devam ederken önümüzdeki yıllarda Uber'ın global teslimat platformu Uber Eats’in öne çıkan özelliklerini de kullanıcılara sunmaya başlayacak.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜN GÖSTERESİ"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol Go'nun güçlenerek devam edeceğine inandıklarını ifade ederek şu sözleri kullandı:
“Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnafımızın, üreticilerimizin işlerini büyütmesine destek olmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz"

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Çetin, ülkemize yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Oluşabilecek farklı büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz” sözlerini kullandı ve, "Bu anlaşma, Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleri ile Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesidir" dedi.

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UBER CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, ise açıklamasında, Türkiye'nin teslimat sektörünü daha ileriye taşımaya hedeflerini ifade ederek, Türkiye'ye olan uzun vadeli bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu da aktardı.

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Khosrowshahi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz”

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19 BİN KURYE İLE ÇALIŞIYORLAR!

Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol Go platformunda, Türkiye’nin her köşesinden 19 bin kurye ile 90 binin üzerinde market ve restoran yer alıyor.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
trendyol Uber
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