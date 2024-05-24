Trendyol ve Hepsiburada’ya yeni rakip! LC Waikiki online satış platformunu tanıttı: ‘Kârlılığımıza 1,5 puan ekliyor’

Moda perakendecisi LC Waikiki, e ticaret alanında yeni bir adım attı. Yaklaşık üç yıl önce diğer pazar yerlerinden çıkış yapma kararı alan şirket, artık kendi ürünlerinin yanısıra birçok markayı da bünyesinde barındırdığı LCW. com ile yeni bir dijital pazar yeri kurduğunu duyurdu. 380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yapacak olan yeni e-ticaret sitesi moda, ev yaşam, anne bebek çocuk, kozmetik, outdoor, çanta, ayakkabı ve aksesuar grupları başta olmak üzere, sadece orijinal ürünleri kullanıcılarıyla buluşturacak.

MYNET ÖZEL

Basın lansmanında yeni yapılanmaya ilişkin açıklamalarda bulunan LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, pazar yeri dünyasına yepyeni bir oyuncu kazandırdıklarını belirtti. Yapay zeka odaklı teknoloji entegrasyonları ile müşteri, marka ve satıcı tabanını genişleteceğini ve kullanıcı deneyimini artıran bir pazar yeri olacağını dile getiren Yiş, eklenen teknolojik entegrasyonlarla yapay zeka ve insan gücünün el ele çalışmasına olanak tanıdıklarını ifade etti.

“BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ömer Barbaros Yiş yeni e-ticaret sitelerinin şirketin büyümesindeki katkısına, rekabete ve enflasyonist ortamda fiyat değişimini nasıl ayarladıklarına dair Mynet’in sorularını da yanıtladı.

Online satışların şirketin geçtiğimiz yıl kârlılığına 1,5 puan eklediğini kaydeden Yiş, LCW. com ile bu büyümeyi ileriye taşıyacak adımların atılacağını ifade etti ve, “İki türlü büyüme sağlayabiliriz. Birincisi finansal olarak ki hedeflerimizden biri o. Finansal olarak belki istediğimiz büyümeyi getirmeyebilir ama müşteri memnuniyetini yukarı çekme noktasında bize katkıda bulunur. Ama finansal hedefler doğrultusunda şirketin büyümesine ve kârlılığına katkı sunacak şekilde burayı büyütmeye devam edeceğiz. Son bir senede olan rakamlarımızı söyleyeyim. Pazar yerindeki markalarımız online tarafta kârlılığımıza 1,5 puan daha ekliyorlar” diye konuştu.

“REKABET ESASTIR AMA ADİL OLMASI LAZIM”

Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri devam ederken 380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yapacak online alışveriş sitesinde rekabet ortamanının nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Ömer Barbaros Yiş, “Biz kendi ürünlerimizi öne çıkarmıyoruz. Bizim sıralama algoritmamız var. Bu çok adil ve objektif bir şekilde çalışıyor. Bunu özetle derseniz bana, ‘hak eden kazanır.’ Gerçekten müşterilerimiz onu görüntülüyorsa, satın alıyorsa, illa kendi markamız öne çıksın diye kodun, algoritmanın içinde bir parametre yok. Biz zaten kalitemiz ve fiyatımızla öne çıkan bir markayız. Biz diğer online alışveriş platformlarında da olsak en çok tıklanan marka oluruz. Müşterinin kazanması çok önemli. Rekabet esastır ama adil olması lazım. Her zaman müşteri lehine olması lazım. O konuda kanunlar zaten var. Kanunda ne gerekiyorsa yaparız” yorumunu yaptı.

ENLASYONDAN YUKARI ZAM YOK

Enflasyondaki yükselişin ürün fiyatlarını nasıl etkilediğini de anlatan Yiş şunları söyledi: Koyduğumuz kârlılık belli, bu seneden seneye değişmiyor. Ürünün maliyetinin üzerine konulan bir kârlılık var. Enflasyon artmışsa o maliyetimiz de artıyor. Maliyet doğrultusunda artış yapıyorsunuz. Ama onun üstünde bir fiyat koyma gibi bir şey olmamalı. Zaten LC Waikiki bu ülkenin değeri. O noktada en ucuza satmak için gayret ediyor. Zaten geçtiğimiz yıla bakarsanız maliyet artışı olan yerde yükselişi ve düşüşü olan yerde aşağı çekildiğini görürsünüz. Bir klasmanda uygun fiyat yakalarsak bunu hemen yansıtıyoruz. Bizim ilkemiz çok net. Kârlılık standardımız var” ifadelerini kullandı.



