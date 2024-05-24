FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası
  4. Trendyol ve Hepsiburada’ya yeni rakip! LC Waikiki online satış platformunu tanıttı: ‘Kârlılığımıza 1,5 puan ekliyor’

Trendyol ve Hepsiburada’ya yeni rakip! LC Waikiki online satış platformunu tanıttı: ‘Kârlılığımıza 1,5 puan ekliyor’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.05.2024 06:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık üç yıl önce diğer pazar yerlerinden çıkış yapma kararı alan LC Waikiki, yeni online satış platformu ile pazara girerek Trendyol ve Hepsiburada’ya rakip oldu. E-Ticaret Genel Müdürü yeni online alışveriş platformu hakkında detayları açıklarken, şirket büyümesine ilişkin de bilgi verdi. “Pazar yerindeki markalarımız online tarafta kârlılığımıza 1,5 puan daha ekliyorlar” diyen Yiş, “Şirketin büyümesine ve kârlılığına katkı sunacak şekilde burayı büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullan

Trendyol ve Hepsiburada’ya yeni rakip! LC Waikiki online satış platformunu tanıttı: ‘Kârlılığımıza 1,5 puan ekliyor’

Moda perakendecisi LC Waikiki, e ticaret alanında yeni bir adım attı. Yaklaşık üç yıl önce diğer pazar yerlerinden çıkış yapma kararı alan şirket, artık kendi ürünlerinin yanısıra birçok markayı da bünyesinde barındırdığı LCW. com ile yeni bir dijital pazar yeri kurduğunu duyurdu. 380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yapacak olan yeni e-ticaret sitesi moda, ev yaşam, anne bebek çocuk, kozmetik, outdoor, çanta, ayakkabı ve aksesuar grupları başta olmak üzere, sadece orijinal ürünleri kullanıcılarıyla buluşturacak.

MYNET ÖZEL

Basın lansmanında yeni yapılanmaya ilişkin açıklamalarda bulunan LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, pazar yeri dünyasına yepyeni bir oyuncu kazandırdıklarını belirtti. Yapay zeka odaklı teknoloji entegrasyonları ile müşteri, marka ve satıcı tabanını genişleteceğini ve kullanıcı deneyimini artıran bir pazar yeri olacağını dile getiren Yiş, eklenen teknolojik entegrasyonlarla yapay zeka ve insan gücünün el ele çalışmasına olanak tanıdıklarını ifade etti.

“BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ömer Barbaros Yiş yeni e-ticaret sitelerinin şirketin büyümesindeki katkısına, rekabete ve enflasyonist ortamda fiyat değişimini nasıl ayarladıklarına dair Mynet’in sorularını da yanıtladı.

Online satışların şirketin geçtiğimiz yıl kârlılığına 1,5 puan eklediğini kaydeden Yiş, LCW. com ile bu büyümeyi ileriye taşıyacak adımların atılacağını ifade etti ve, “İki türlü büyüme sağlayabiliriz. Birincisi finansal olarak ki hedeflerimizden biri o. Finansal olarak belki istediğimiz büyümeyi getirmeyebilir ama müşteri memnuniyetini yukarı çekme noktasında bize katkıda bulunur. Ama finansal hedefler doğrultusunda şirketin büyümesine ve kârlılığına katkı sunacak şekilde burayı büyütmeye devam edeceğiz. Son bir senede olan rakamlarımızı söyleyeyim. Pazar yerindeki markalarımız online tarafta kârlılığımıza 1,5 puan daha ekliyorlar” diye konuştu.

WhatsApp Görsel 2024-05-23 saat 13.38.01_64991c4d

“REKABET ESASTIR AMA ADİL OLMASI LAZIM”

Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri devam ederken 380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yapacak online alışveriş sitesinde rekabet ortamanının nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Ömer Barbaros Yiş, “Biz kendi ürünlerimizi öne çıkarmıyoruz. Bizim sıralama algoritmamız var. Bu çok adil ve objektif bir şekilde çalışıyor. Bunu özetle derseniz bana, ‘hak eden kazanır.’ Gerçekten müşterilerimiz onu görüntülüyorsa, satın alıyorsa, illa kendi markamız öne çıksın diye kodun, algoritmanın içinde bir parametre yok. Biz zaten kalitemiz ve fiyatımızla öne çıkan bir markayız. Biz diğer online alışveriş platformlarında da olsak en çok tıklanan marka oluruz. Müşterinin kazanması çok önemli. Rekabet esastır ama adil olması lazım. Her zaman müşteri lehine olması lazım. O konuda kanunlar zaten var. Kanunda ne gerekiyorsa yaparız” yorumunu yaptı.

ENLASYONDAN YUKARI ZAM YOK

Enflasyondaki yükselişin ürün fiyatlarını nasıl etkilediğini de anlatan Yiş şunları söyledi: Koyduğumuz kârlılık belli, bu seneden seneye değişmiyor. Ürünün maliyetinin üzerine konulan bir kârlılık var. Enflasyon artmışsa o maliyetimiz de artıyor. Maliyet doğrultusunda artış yapıyorsunuz. Ama onun üstünde bir fiyat koyma gibi bir şey olmamalı. Zaten LC Waikiki bu ülkenin değeri. O noktada en ucuza satmak için gayret ediyor. Zaten geçtiğimiz yıla bakarsanız maliyet artışı olan yerde yükselişi ve düşüşü olan yerde aşağı çekildiğini görürsünüz. Bir klasmanda uygun fiyat yakalarsak bunu hemen yansıtıyoruz. Bizim ilkemiz çok net. Kârlılık standardımız var” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zorunlu karşılıkta yeni oranlar Resmi Gazete'deZorunlu karşılıkta yeni oranlar Resmi Gazete'de
Altın fiyatları resmen çakıldı! Altın fiyatları resmen çakıldı!
Bakan Şimşek'ten net mesaj: 'Fiilen sahada bununla mücadele edeceğiz'Bakan Şimşek'ten net mesaj: 'Fiilen sahada bununla mücadele edeceğiz'
Anahtar Kelimeler:
şirket haberleri
En Çok Okunan Haberler
Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Altın fiyatları resmen çakıldı!

Altın fiyatları resmen çakıldı!

Merkez Bankası'ndan sınırlayıcı adımlar!

Merkez Bankası'ndan sınırlayıcı adımlar!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Bakan Şimşek'ten net mesaj: 'Fiilen sahada bununla mücadele edeceğiz'

Bakan Şimşek'ten net mesaj: 'Fiilen sahada bununla mücadele edeceğiz'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.