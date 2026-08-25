Trump ailesi yeni banka kuruyor: 'Asıl hedef' belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesinin, kendileriyle bağlantılı World Liberty Financial şirketi ve ortaklarının ulusal banka kurmak için ön onay alması sonrası kendi bankasını kurmaya yaklaştığı kaydedildi.

CNBC-e'nin aktardığı aktardığı bilgilere göre, ABD'li kaynaklara göre bu adım, ABD'de yeni banka kuruluşlarında yaşanan hızlı artışın bir parçası olarak öne çıktı.

Bloomberg'in haberine göre, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk 19 ayında 22 banka kuruluş başvurusunu onayladı. Bu sayının, önceki 5 yılda onaylanan başvuruların toplamını aştığı aktarıldı.

Artışın, Trump yönetiminin özellikle finansal teknoloji ve dijital varlık şirketleri için düzenleyici kısıtlamaları hafifletme yönündeki yaklaşımının ardından geldiği ifade edildi. Habere göre yaklaşım, 2008 küresel finansal krizinin ardından yıllarca uygulanan sıkı düzenleyici denetimin ardından ortaya çıktı.

Trump'ın OCC'nin başına getirdiği Jonathan Gould'un, haziran ayında Kongre'de yaptığı konuşmada, kurumun "yeniden iş yapmaya açık olduğunu" söylediği aktarıldı.

Ofis verilerine göre, yaklaşık 40 şirket 2025'in başından bu yana yeni banka lisansı almak için başvuruda bulunurken söz konusu sayının, önceki 13 yılda yapılan başvuruların toplamına yaklaştığı kaydedildi. Habere göre OCC ayrıca lisans başvurularını 120 gün içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Daha önce bu sürecin aylar veya yıllar sürebildiği ifade edildi.

PROJENİN ASIL HEDEFLERİNDEN BİRİ BELLİ OLDU

Habere göre Trump ailesinin projesinin asıl hedeflerinden birinin, dolarla desteklenen dijital para birimi "USD1" adlı stabilcoinin kullanımını genişletmek olduğu belirtildi.

Bloomberg'e göre, söz konusu varlığın arkasındaki rezervleri tutabilecek bir bankaya sahip olmanın, şirketin maliyetlerini düşürebileceği ve para birimine daha fazla meşruiyet kazandırabileceği ifade edildi.

OCC'nin, şartlı onay mektubunda, bazı katılımcılar tarafından dile getirilen banka ile Trump ailesi ve World Liberty ile bağlantılı taraflar arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmasına ilişkin endişelerin bulunduğunu kabul ettiği aktarıldı.