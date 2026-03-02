FİNANS

Türk Telekom'dan MWC 2026'da dikkat çeken iş birliği: Hava ulaşımında yeni dönem başlıyor! CEO Ebubekir Şahin: "Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine öncülük ediyoruz”

Enes Çırtlık

Türk Telekom, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Argela UTM (İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetim Sistemi) çözümünün lansmanını Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirdi. Türk Telekom ve grup şirketi Argela, dünyanın önde gelen eVTOL (Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Yapabilen Hava Aracı) üreticisi EHang ile iş birliği anlaşması imzaladı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak milli teknoloji hamlemizi gökyüzüne taşımanın büyük gururunu yaşıyoruz." dedi.

Türk Telekom, grup şirketi Argela ile 5G tabanlı çözümünü küresel arenaya taşıdı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Argela UTM (İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetim Sistemi) çözümünün lansmanı İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirildi.

Türk Telekom dan MWC 2026 da dikkat çeken iş birliği: Hava ulaşımında yeni dönem başlıyor! CEO Ebubekir Şahin: "Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine öncülük ediyoruz” 1

HAVA ULAŞIMINDA YENİ DÖNEM

Türk Telekom ve grup şirketi Argela, eVTOL (Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Yapabilen Hava Aracı) üreticisi EHang ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Türk Telekom dan MWC 2026 da dikkat çeken iş birliği: Hava ulaşımında yeni dönem başlıyor! CEO Ebubekir Şahin: "Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine öncülük ediyoruz” 2

"ÜLKEMİZİN YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRAÇ ETME HEDEFİNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak milli teknoloji hamlemizi gökyüzüne taşımanın büyük gururunu yaşıyoruz. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yenilikçi çözüm, mobil şebeke yeteneklerimizle hava trafiğini yönetmeye imkan sağlıyor. Bu hamle ile hem ülkemizin ulaşım stratejilerine katkı sunuyor, hem de teknoloji üreten ve ihraç eden bir Türkiye vizyonuna öncülük ediyoruz. GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri, milli mühendislik gücümüzün küresel arenada oyun kurucu olduğunun en somut kanıtıdır. İştiraklerimiz ve milli iş ortaklarımızla teknolojide dışa bağımlılığı azaltan çalışmalara imza atarken, ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine öncülük ediyoruz” dedi.

Türk Telekom dan MWC 2026 da dikkat çeken iş birliği: Hava ulaşımında yeni dönem başlıyor! CEO Ebubekir Şahin: "Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine öncülük ediyoruz” 3

İSTANBUL’DAKİ MERKEZDEN KAPADOKYA’DAKİ ARAÇ KUMANDA EDİLDİ

5G Destekli Hava Yönetim Sahası Platformu’nun denemelerinde; Türk Telekom’un İstanbul’da bulunan UTM merkezi üzerinden kumanda edilen bir insansız hava aracı, Kapadokya semalarında uçuruldu.

Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Ebubekir Şahin
