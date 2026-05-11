Türk ve Ganalı iş insanları, Sakarya'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi

Sakarya'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD) üyeleri ile Ganalı iş insanları, iki ülke arasında ticari faaliyetleri geliştirmek için ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

MÜSİAD ve Türkiye Afrika İş Dünyası Derneğince (TABA), MÜSİAD Sakarya Şubesi'nde "Afrika Heyeti İkili İş Görüşmeleri" etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda Gana'dan gelen 40 kişilik heyet ile Sakaryalı iş insanları arasında yapılan görüşmelerde inşaat, genel ticaret, makine ve tarım alanlarındaki ticari ilişkiler ve yatırımlar ele alındı.

Programı organize eden MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı İsmail Filizfidanoğlu, AA muhabirine, yurt dışından gelen satın alma heyetlerini üyeleriyle buluşturduklarını söyledi.

İş insanlarının ihracatlarını artırmak ve dünya pazarına açılmalarına vesile olmak adına programı düzenlediklerini belirten Filizfidanoğlu, "Sakaryamızın tarım, gıda, otomotiv, inşaat malzemeleri gibi faaliyet gösteren firmalarla yurt dışından gelen ticari heyeti bir araya getirerek şehrimizin ve ülkemizin ihracatına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Filizfidanoğlu, programda birbirleriyle ticaret yapabilecek firmaların ikili görüşmelerde bulunduğunu, toplantının ardından heyetle beraber fabrika ziyaretleri yapacaklarını kaydetti.

Bu tür buluşmaların öneminden bahseden Filizfidanoğlu, "MÜSİAD ailesi olarak ülkemizde ihracat yapmak isteyen ve potansiyeli olan firmaları dünyanın birçok noktasındaki teşkilatlarımızla ihracat yapmalarına ve dünyaya açılmalarına vesile oluyoruz. Önümüzde MÜSİAD EXPO var. 23-26 Eylül'de tüm dünya ekonomisinin bir arada olacağı, birçok ülkeden satın alma heyetlerinin katılacağı karma fuar olacak. Birçok sektörün birbirleriyle ticaret yapma potansiyeli oluşacak." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Cihan da geçen yıl başlattıkları program kapsamında Afrikalı iş insanlarını şehirde ağırlamaya devam ettiklerini, şehri tanıtmak adına çarşı ve firma ziyaretleri yapacaklarını ifade etti.

Cihan, "Şehrimize ihracat katkısı için bu tür programlara devam ediyoruz. Özellikle Kuzey Afrika bölgesinden birçok heyeti ağırlıyoruz. Genel merkezimiz de bu tür programlara destek veriyor. MUSİAD EXPO fuarımız olacak, oraya da aynı şekilde dünyanın her yerinden heyetler gelecek. Programın hedefi ihracata katkı sunmak." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

