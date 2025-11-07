FİNANS

Türkiye'de 600 istasyonu bulunan şirket satılacaktı! İmzalar bile atılmıştı ama kötü haber geldi

ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararını açıklamasının ardından Rus enerji şirketi Lukoil'in satış işlemlerinin gerçekleşeceği öğrenilmişti. Son gelişmeye göre, İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group, Rus enerji şirketi Lukoil'in uluslararası varlıklarını satın almak üzere verdiği teklifi geri çektiğini bildirdi.

Türkiye'de 600 akaryakıt istasyonu bulunan Lukoil, ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararı almasının ardından yeni bir karar almıştı. Buna göre, Gunvor Group'un Lukoil International GmbH'yi satın alma teklifinin kabul edildiği ve Lukoil'in diğer potansiyel alıcılarla görüşmeme taahhüdünde bulunduğu belirtilmişti.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group, Rus enerji şirketi Lukoil'in uluslararası varlıklarını satın almak üzere verdiği teklifi geri çektiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının Gunvor hakkındaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Gunvor'un operasyonlarını şeffaf şekilde yürüttüğüne ve Rusya pazarına 10 yıldır "mesafeli durduğuna" işaret edilen açıklamada, "Gunvor, yaptırımlara uygun olarak ticareti durdurmuş, Rus varlıklarını satmış ve Ukrayna'daki savaşı kamuoyuna açık bir şekilde kınamıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Gunvor, Lukoil'in uluslararası varlıkları için yaptığı teklifi geri çekmiştir" bilgisi paylaşıldı.

SATIŞ KARARI ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılayan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Şirket, 30 Ekim’de yaptığı açıklamada söz konusu satış için Gunvor’la anlaşma sağlandığını bildirmişti.
ABD Hazine Bakanlığı ise Gunvor’a bu satış için lisans vermeyeceğini açıklamıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

