Türkiye'de de satış yapıyordu! 162 yıldan beri üretimdeyken iflas etti

Almanya'nın gömlek ve bluz üreticisi Eterna, iflas başvurusunda bulundu. 1863'ten beri hizmet veren giyim markası, Türkiye'de de satış yapıyordu. Pandemiden sonra maliye durumunu düzeltemeyen markanın başvurusunu yerel mahkeme kabul etti.

Ezgi Sivritepe

Maliyetlerin artması dev şirketlerin de zorlanmasına neden oluyor. Sadece Türkiye'de değil dünyanın önde gelen markalarından da kötü haberler geliyor. Almanya'da 1863'ten beri üretimde olan Eterna iflas başvurusunda bulundu.
Türkiye'de de hizmet veren dev marka, Covid-19 salgınının fiziksel mağaza ağına dayalı hazır giyim perakendesini derinden sarstığını, bu süreçte hâlihazırda kırılgan olan kârlılık yapısının daha da olumsuz etkilediğini vurguladı.

Türkiye de de satış yapıyordu! 162 yıldan beri üretimdeyken iflas etti 1

Eterna klasik iflas süreci yerine öz yönetim modelini tercih ederek dışarıdan bir kayyum atanmadan mahkeme gözetiminde yenidn yapılanmayı kendi yönetmek istedi. Bu modelle alacaklılarla müzakere edilerek şirket faaliyetlerinin sürdürülmesi ve yaklaşık 900 çalışanın, mümkün olan en büyük bölümünün, korunması hedefleniyor.
Türkiye de de satış yapıyordu! 162 yıldan beri üretimdeyken iflas etti 2

HALA UMUT VAR!

Önümüzdeki haftalarda Eterna’nın atacağı somut adımlar netleşecek. Mağaza kapatmaları, maliyet azaltıcı önlemler ve yeni bir satış-strateji modeli masadaki seçenekler arasında. Uzmanlara göre, markanın güçlü bilinirliği doğru bir yeniden yapılanmayla avantaja çevrilebilirse, Eterna’nın piyasada kalma şansı bulunuyor.
Türkiye de de satış yapıyordu! 162 yıldan beri üretimdeyken iflas etti 3

ŞİRKETTE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket cephesinde yönetim değişiklikleri de süreci zorlaştırdı. Ocak 2025’te göreve gelen CEO Christian Bregovac, kısa süre sonra şirketten ayrıldı. Operasyonel sorumluluk şu anda CSO Dirk Heper ve CFO Herbert Oelke tarafından yürütülüyor.
Sektör analistleri, Eterna’nın yaşadığı krizin münferit olmadığını, durağan mağaza satışlarındaki düşüş, online oyuncuların yükselişi ve ucuz ürün sunan markaların artan baskısının hazır giyim sektöründe yapısal sorunlar yarattığını vurguluyor.

