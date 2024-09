Türkiye’deki ilk mağazalarını Vadistanbul’da açtılar

Forever 21’ın ilk mağazasının açılışı, 5 Eylül Perşembe akşamı iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı özel bir davetle kutlandı. Etkinlik, Fiba Perakende Grup Başkanı Oya Sener ve Türkiye Genel Müdürü Batur Can ev sahipliğinde gerçekleşti. Davete Fiba Perakende Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay, Cem Boyner, Hasan Arat, Avi Alkaş, Burcu Esmersoy ve Jaklin Güler gibi iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler de katılım gösterdi.

Forever 21 Vadistanbul mağazası 7 Eylül Cumartesi günü eğlenceli aktiviteler ve müzik performansı eşliğinde kapılarını misafirlere açtı. Forever 21’ın ilk mağazasının açılışına katılan Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, yaptığı konuşmada Forever 21’ın genç ve dinamik ruhunun Türkiye'deki moda severlerle buluşmasından duyduğu heyecanın altını çizdi. Ayrıca, Forever 21 global ekibinden, sektörde uzun yıllardır tecrübesiyle bilinen ABG Yöneticisi Taylor Morono da açılışta yer aldı. Morono, Forever 21’ın dünya genelindeki başarısına dikkat çekerek, markanın Türkiye pazarındaki büyüme potansiyeline inandığını ifade etti.

FOREVER 21, TÜRKİYE’DE HIZLA BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

Fiba Perakende Grubu Genel Müdürü Batur Can, 5 Eylül’de gerçekleştirilen özel açılış davetinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Forever 21’ın büyüsünü hepiniz biliyorsunuz; trendlere öncülük eden, her gün yenilenen koleksiyonlarımızla her stile hitap ediyoruz. Vadistanbul mağazamız ve aynı gün içerisinde açılan online satış kanallarımızın ardından aynı hafta içerisinde Mall of İstanbul ve Kentpark mağazalarımızı da sizlerle buluşturacağız.”