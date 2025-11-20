Türkiye Finans'tan ekonomiye büyük destek: 9 ayda 288 milyar TL katkı

Türkiye Finans Katılım Bankası, 2025 yılının ilk 9 ayında finans sektöründe önemli bir başarıya imza atarak Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı gözler önüne serdi. Bankanın toplam aktifleri, bu dönemde yüzde 34'lük bir artış göstererek 390 milyar TL seviyesine ulaştı. Sağlanan bu büyüme, Türkiye Finans'ın katılım bankacılığı prensiplerine bağlı kalarak sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izlediğinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın 2025 yılının 9 aylık finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirildi. Açıklamada, bankanın güçlü sermaye yapısını koruyarak ülke ekonomisine 227 milyar TL nakdi ve 61 milyar TL gayri nakdi olmak üzere toplamda 288 milyar TL'lik bir katkı sağladığı belirtildi. Bu katkı, özellikle reel sektörün finansmanına yönelik destekler, KOBİ'lere sağlanan krediler ve bireysel müşterilere sunulan finansal çözümler aracılığıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Vekili Müge Öner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bankanın güçlü sermaye yapısı ve etkin bilanço yönetimi sayesinde aktif kalitesini korurken, katılım bankacılığının dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Öner, bankanın önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak büyümeye devam edeceğini vurguladı. Türkiye Finans'ın bu performansı, sektördeki diğer oyuncular için de önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Türkiye Finans'ın 2025'in ilk 9 ayındaki performansı, katılım bankacılığının Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli bir rol oynadığını bir kez daha kanıtladı. Bankanın sağladığı finansman desteği, özellikle KOBİ'lerin ve reel sektörün büyümesine katkıda bulunarak ülke ekonomisinin genel performansını olumlu yönde etkiliyor. Türkiye Finans'ın önümüzdeki dönemde de benzer başarıları sürdürmesi ve katılım bankacılığı sektörünün gelişimine öncülük etmesi bekleniyor.