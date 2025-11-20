FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Türkiye Finans'tan ekonomiye büyük destek: 9 ayda 288 milyar TL katkı

Türkiye Finans Katılım Bankası, 2025 yılının ilk dokuz ayında aktiflerini önemli ölçüde artırarak ekonomiye 288 milyar TL'lik bir katkı sağladı. Bankanın genel müdür vekili Müge Öner, bu başarının katılım bankacılığının dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Türkiye Finans'tan ekonomiye büyük destek: 9 ayda 288 milyar TL katkı
Ezgi Sivritepe

Türkiye Finans Katılım Bankası, 2025 yılının ilk 9 ayında finans sektöründe önemli bir başarıya imza atarak Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı gözler önüne serdi. Bankanın toplam aktifleri, bu dönemde yüzde 34'lük bir artış göstererek 390 milyar TL seviyesine ulaştı. Sağlanan bu büyüme, Türkiye Finans'ın katılım bankacılığı prensiplerine bağlı kalarak sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izlediğinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın 2025 yılının 9 aylık finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirildi. Açıklamada, bankanın güçlü sermaye yapısını koruyarak ülke ekonomisine 227 milyar TL nakdi ve 61 milyar TL gayri nakdi olmak üzere toplamda 288 milyar TL'lik bir katkı sağladığı belirtildi. Bu katkı, özellikle reel sektörün finansmanına yönelik destekler, KOBİ'lere sağlanan krediler ve bireysel müşterilere sunulan finansal çözümler aracılığıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Vekili Müge Öner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bankanın güçlü sermaye yapısı ve etkin bilanço yönetimi sayesinde aktif kalitesini korurken, katılım bankacılığının dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Öner, bankanın önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak büyümeye devam edeceğini vurguladı. Türkiye Finans'ın bu performansı, sektördeki diğer oyuncular için de önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Türkiye Finans'ın 2025'in ilk 9 ayındaki performansı, katılım bankacılığının Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli bir rol oynadığını bir kez daha kanıtladı. Bankanın sağladığı finansman desteği, özellikle KOBİ'lerin ve reel sektörün büyümesine katkıda bulunarak ülke ekonomisinin genel performansını olumlu yönde etkiliyor. Türkiye Finans'ın önümüzdeki dönemde de benzer başarıları sürdürmesi ve katılım bankacılığı sektörünün gelişimine öncülük etmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldıÇin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Pasifik Holding halka arzına yoğun ilgi: PAHOL yatırımcıların radarındaPasifik Holding halka arzına yoğun ilgi: PAHOL yatırımcıların radarında

Anahtar Kelimeler:
banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.