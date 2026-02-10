Türkiye’nin dev sıvı yağ markası satıldı: Marketlerde satılıyor!

Türkiye’de marketlerde satılan ünlü sıvı yağ markasının satış işlemi gerçekleşti. Yaklaşık 1,5 yıl süren stratejik görüşmelerin ardından gerçekleşen devralma ile sıvı yağ markasının yeni sahibi Tiryaki Agro oldu.

Dev sıvı yağ markası Yudum, 20027 yılından beri Savola Gıda çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Satış işlemi ile beraber Yudum markası, Gaziantep merkezli Tiryaki Agro bünyesinde yoluna devam edecek.

YURT DIŞINDA DA GÜCÜNÜ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Yudum’un eski sahibi Savola Gıda, Tiryaki Agro'nun stratejik ortağı konumuna geldi. Tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığına göre, Tiryaki Agro'nun güçlü küresel tedarik zinciri ile Yudum'un uzun yıllara dayanan üretim deneyimi bu satın alma ile birleşmiş oldu. İş birliğinin, markanın hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki gücünü artırması bekleniyor.



25’TEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

1975 yılından bu yana Ayvalık'taki tesislerinde üretim yapan Yudum, özellikle zeytinyağı ve ayçiçek yağı pazarlarında liderliğini sürdürüyor. Ayvalık fabrikası yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip bulunurken, burada üretilen ürünler İsviçre, Kanada, ABD ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 25'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.



GENİŞ ÜRÜN PORTFÖYÜ

Yudum markasının yanı sıra Sırma markasıyla mısır ve ayçiçek yağı, Vala ve Sava markalarıyla ise margarin üretimi gerçekleştiriliyor. Bu geniş ürün portföyünün, Tiryaki Agro'nun perakende kanaldaki etkisini daha da artırması hedefleniyor.

TİRYAKİ AGRO'DAN PERAKENDE HAMLESİ

1965 yılında Gaziantep'te kurulan Tiryaki Agro, gıda ve tarım ticaretinin yanı sıra hayvan beslenmesi, biyoendüstri, enerji ve lojistik alanlarında da faaliyet gösteriyor. Yudum'un satın alınmasıyla birlikte şirket, perakende kanalındaki varlığını en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.



UZUN VADELİ STRATEJİK ORTAKLIK

Satın alma kapsamında Savola Gıda'nın Tiryaki Agro bünyesinde pay sahibi olması, iki grup arasındaki iş birliğinin uzun vadeli ve stratejik bir ortaklık temelinde sürdürüleceğine işaret ediyor.