FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Türkiye’nin dev sıvı yağ markası satıldı: Marketlerde satılıyor!

Sıvı yağ sektörünün önde gelen markası satıldı. Türkiye’de market raflarında geniş yere sahip olan dev marka, Tiryaki Agro tarafından satın alındı. Ünlü sıvı yağ markasının küresel üretim ve ihracat gücünün artırılması hedefleniyor.

Türkiye’nin dev sıvı yağ markası satıldı: Marketlerde satılıyor!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Türkiye’de marketlerde satılan ünlü sıvı yağ markasının satış işlemi gerçekleşti. Yaklaşık 1,5 yıl süren stratejik görüşmelerin ardından gerçekleşen devralma ile sıvı yağ markasının yeni sahibi Tiryaki Agro oldu.

Dev sıvı yağ markası Yudum, 20027 yılından beri Savola Gıda çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Satış işlemi ile beraber Yudum markası, Gaziantep merkezli Tiryaki Agro bünyesinde yoluna devam edecek.

Türkiye’nin dev sıvı yağ markası satıldı: Marketlerde satılıyor! 1

YURT DIŞINDA DA GÜCÜNÜ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Yudum’un eski sahibi Savola Gıda, Tiryaki Agro'nun stratejik ortağı konumuna geldi. Tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığına göre, Tiryaki Agro'nun güçlü küresel tedarik zinciri ile Yudum'un uzun yıllara dayanan üretim deneyimi bu satın alma ile birleşmiş oldu. İş birliğinin, markanın hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki gücünü artırması bekleniyor.
Türkiye’nin dev sıvı yağ markası satıldı: Marketlerde satılıyor! 2

25’TEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

1975 yılından bu yana Ayvalık'taki tesislerinde üretim yapan Yudum, özellikle zeytinyağı ve ayçiçek yağı pazarlarında liderliğini sürdürüyor. Ayvalık fabrikası yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip bulunurken, burada üretilen ürünler İsviçre, Kanada, ABD ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 25'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Türkiye’nin dev sıvı yağ markası satıldı: Marketlerde satılıyor! 3

GENİŞ ÜRÜN PORTFÖYÜ

Yudum markasının yanı sıra Sırma markasıyla mısır ve ayçiçek yağı, Vala ve Sava markalarıyla ise margarin üretimi gerçekleştiriliyor. Bu geniş ürün portföyünün, Tiryaki Agro'nun perakende kanaldaki etkisini daha da artırması hedefleniyor.

TİRYAKİ AGRO'DAN PERAKENDE HAMLESİ

1965 yılında Gaziantep'te kurulan Tiryaki Agro, gıda ve tarım ticaretinin yanı sıra hayvan beslenmesi, biyoendüstri, enerji ve lojistik alanlarında da faaliyet gösteriyor. Yudum'un satın alınmasıyla birlikte şirket, perakende kanalındaki varlığını en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.
Türkiye’nin dev sıvı yağ markası satıldı: Marketlerde satılıyor! 4

UZUN VADELİ STRATEJİK ORTAKLIK

Satın alma kapsamında Savola Gıda'nın Tiryaki Agro bünyesinde pay sahibi olması, iki grup arasındaki iş birliğinin uzun vadeli ve stratejik bir ortaklık temelinde sürdürüleceğine işaret ediyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
THY'den Çin kararı! Urumçi'ye sefer başlatılacakTHY'den Çin kararı! Urumçi'ye sefer başlatılacak
Avdagiç bu kez de yurt dışına gidenler için düzenleme önerdiAvdagiç bu kez de yurt dışına gidenler için düzenleme önerdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
satış yağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.