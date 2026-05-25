FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Türkiye'nin dev tuvalet kağıdı markaları Selpak ve Solo satılıyor

Türkiye'nin ünlü markaları Selpak ve Solo'nun satış sürecinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Selpak ve Solo’nun üreticisi Sanipak’ın satışına ilişkin Rekabet Kurulu yurtdışı onayını verdi.

Türkiye'nin dev tuvalet kağıdı markaları Selpak ve Solo satılıyor
Cansu Çamcı

Eczacıbaşı Holding’in Eczacıbaşı Holding, Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satışına ilişkin yürüttüğü yeni bir gelişme yaşandı.

Eczacıbaşı Holding mart ayında Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak'ın tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd adlı şirkete satmak için anlaşma sağlamıştı. 20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında satışın 600 milyon dolara gerçekleştirileceği belirtilmişti.

YURT DIŞI REKABET İZNİ ALINDI

Rekabet Kurulu'nun 8 Mayıs tarihinde onayladığı Selpak ve Solo'nun satışında bir eşik daha aşıldı. Eczacıbaşı'ndan KAP'a yapılan açıklamada Sanipak paylarının tamamının Arch Peninsula SDN. BHD.’ye devrine ilişkin gerekli yurt dışı Rekabet Kurulu izninin de alındığı bildirildi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Yurt içi ve yurt dışı rekabet onaylarının alınmasının ardından devrin tamamlanması için diğer koşulların sağlanma süreci devam ediyor. Kapanış işlemi söz konusu şartların yerine getirilmesinin ardından gerçekleşecek.

Türkiye nin dev tuvalet kağıdı markaları Selpak ve Solo satılıyor 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

KAP AÇIKLAMASI

Eczacıbaşı Holding'in konuya dair KAP açıklaması şöyle:

"23.03.2026 tarihli açıklamaya konu, Eczacıbaşı Holding ile Arch Peninsula SDN. BHD. ("Alıcı") arasında Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Sanipak") paylarının tamamının satışına yönelik olarak imzalanan Pay Devir Sözleşmesi çerçevesinde, gerekli yurt içi Rekabet Kurulu izni alındığı 08.05.2026 tarihli açıklamada ifade edilmişti. Bu defa, devir için gerekli yurt dışı Rekabet Kurulu izni de alınmıştır. Sanipak paylarının Alıcıya devrine ilişkin diğer koşulların sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, kapanış işlemleri söz konusu koşulların sağlanması sonrası gerçekleştirilebilecektir."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yoğunluk başladı: 08.00'den 02.00'ye kadar çalışıyorlarYoğunluk başladı: 08.00'den 02.00'ye kadar çalışıyorlar
Ekonomik güven endeksi mayısta aylık yüzde 0,8 artarak 97,2 olduEkonomik güven endeksi mayısta aylık yüzde 0,8 artarak 97,2 oldu

Anahtar Kelimeler:
Tuvalet kağıdı satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Bayram yolunda feci kaza!

Bayram yolunda feci kaza!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.