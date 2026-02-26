Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Kasım 2025’te köklü havayolu şirketi Onur Air için Bakırköt 2. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı vermişti. Söz konusu kararı ise Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi iflas kararını kaldırdı.

AirportHaber'in aktardığına göre, dosya yeniden 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderildi. Bu kararla birlikte yargı süreci yeniden başlamış oldu.

HUKUKİ DURUM YENİDEN GÜNDEMDE

İflas kararının kaldırılması, şirket hakkında yürütülen tasfiye sürecinin hukuki durumunu da yeniden gündeme taşıdı. Daha önce başlatılan işlemlerin akıbeti, yerel mahkemenin yeniden yapacağı değerlendirme sonucunda netlik kazanacak.

Ticaret mahkemelerindeki birleşme süreci nedeniyle dosyanın hangi heyet tarafından ele alınacağına ilişkin belirsizlik bulunduğu ifade ediliyor.

1992’DE KURULMUŞTU

1992 yılında kurulan ve uzun yıllar Türk sivil havacılığında faaliyet gösteren Onur Air, pandemi sonrası yaşadığı mali sorunlar nedeniyle operasyonlarını durdurmuş, 2022 yılında ise faaliyet lisansı askıya alınmıştı. İstinaf mahkemesinin kararı, şirketle ilgili hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını ortaya koydu.