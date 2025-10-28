Türkiye'nin ihracat markasıydı! 45 yıldır sektör lideriydi ama iflas kervanına o da katıldı, ödülleri bile var

Maddi sıkıntılar nedeniyle köklü firmalar birer birer iflas bayrağını çekiyor. Maliyet artışların üstesinden gelemeyen firmalardan iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak ise 1980'den beri hizmet veren Türkiye'nin en eski yatak markası Mavi Ay Yatak konkordato için mahkemeye başvurdu.
Mahkeme, konkordato süreci kapsamında şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının devrini yasakladı. Ayrıca rehin verilmesi, kefalet oluşturulması ve mülkiyet devri işlemleri de mahkeme iznine tabi kılındı.
24 Ekim 2025 itibarıyla şirketler aleyhine yeni bir icra veya iflas takibi başlatılamayacak. Süreci yürütmek üzere bir konkordato komiseri görevlendirildi.
Merkezi Bursa’da bulunan Mavi Ay Yatak, Turkuaz Yatak Baza bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Şirket, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat yaparak sektörün gurur markalarından biri haline gelmişti.
1980’de kurulan firma, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisi olarak biliniyordu. 1989 yılında ihracat performansıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirilmişti.
İkinci kuşak yönetimle büyümesini sürdüren Mavi Ay, kısa sürede Türkiye genelinde 3.800 firma arasından sıyrılarak KOBİ ve Girişimcilik Ödülü kazanmıştı.
Ancak son yıllarda artan üretim maliyetleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve iç pazardaki durgunluk, şirketin finansal dengesini bozdu. Bu gelişmeler, bir dönemin ihracat başarısı olarak anılan Mavi Ay’ı iflasın eşiğine getirdi.
