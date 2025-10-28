FİNANS

Türkiye'nin ihracat markasıydı! 45 yıldır sektör lideriydi ama iflas kervanına o da katıldı, ödülleri bile var

Artan maliyet baskıları nedeniyle 45 yıldan beri sektörde olan Mavi Ay Yatak konkordato ilan etti. Türkiye'nin en eski yatak üreticilerinden olan Mavi Ay Yatak, alacaklılarla uzlaşarak mali yapılarını yeniden düzenlemeye çalışacak. Mahkeme, konkordato süreci kapsamında şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının devrini yasakladı.

Ezgi Sivritepe

Maddi sıkıntılar nedeniyle köklü firmalar birer birer iflas bayrağını çekiyor. Maliyet artışların üstesinden gelemeyen firmalardan iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak ise 1980'den beri hizmet veren Türkiye'nin en eski yatak markası Mavi Ay Yatak konkordato için mahkemeye başvurdu.

  1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yatak markasının konkordato ilanını kabul etti. Mavi Ay Yatak’ın yanı sıra Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları, Ada Yatak Baza, Beyrut Mühendislik ve King Protrade Tekstil için de 3 aylık geçici konkordato mühleti tanıdı. Bu süre zarfında firmalar, alacaklılarla uzlaşarak mali yapılarını yeniden düzenlemeye çalışacak.

MAHKEME İZNİ GEREKECEK

Mahkeme, konkordato süreci kapsamında şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının devrini yasakladı. Ayrıca rehin verilmesi, kefalet oluşturulması ve mülkiyet devri işlemleri de mahkeme iznine tabi kılındı.
24 Ekim 2025 itibarıyla şirketler aleyhine yeni bir icra veya iflas takibi başlatılamayacak. Süreci yürütmek üzere bir konkordato komiseri görevlendirildi.

İHRACAT MARKASIYIDI

Merkezi Bursa’da bulunan Mavi Ay Yatak, Turkuaz Yatak Baza bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Şirket, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat yaparak sektörün gurur markalarından biri haline gelmişti.

1980’de kurulan firma, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisi olarak biliniyordu. 1989 yılında ihracat performansıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirilmişti.
İkinci kuşak yönetimle büyümesini sürdüren Mavi Ay, kısa sürede Türkiye genelinde 3.800 firma arasından sıyrılarak KOBİ ve Girişimcilik Ödülü kazanmıştı.

Ancak son yıllarda artan üretim maliyetleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve iç pazardaki durgunluk, şirketin finansal dengesini bozdu. Bu gelişmeler, bir dönemin ihracat başarısı olarak anılan Mavi Ay’ı iflasın eşiğine getirdi.

