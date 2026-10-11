Ünlü market zincirinden 'fon' açıklaması: Varlıklarının yüzde 20,4 'lük bölümü...

Ünlü market zinciri olan Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş., KAP'a önemli bir fon açıklaması yaptı.

Şirketin KAP açıklamasında, toplam finansal varlıklarının yaklaşık 2,52 milyar TL seviyesinde olduğunu belirtirken finansal varlıklarının yaklaşık yüzde 20,4 'lük bölümünün, ilan edilen risk değeri 1/7 ( En Düşük Risk) olan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nda değerlendirildiğini, ilgili fonun tasfiye sürecine alındığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz, finansal yönetim prensipleri doğrultusunda nakit ve likit varlıklarının değerlendirilmesinde düşük risk ve sermayenin korunması yaklaşımını esas almaktadır.

"ŞİRKETİMİZİN TOPLAM FİNANSAL VARLIKLARI YAKLAŞIK 2,52 MİLYAR TL SEVİYESİNDE"

Bu kapsamda, şirketimizin toplam finansal varlıkları yaklaşık 2,52 milyar TL seviyesinde olup, güçlü özkaynak yapısı, yüksek operasyonel nakit üretme kapasitesi ve finansal kaynaklarıyla ticari faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde yürütmektedir.

"ŞİRKETİMİZİN FİNANSAL VARLIKLARININ YAKLAŞIK %20,4 'LÜK BÖLÜMÜ..."

Şirketimizin finansal varlıklarının yaklaşık %20,4 'lük bölümü, ilan edilen risk değeri 1/7 ( En Düşük Risk) olan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nda (HPH) değerlendirilmiş olup, ilgili fon tasfiye sürecine alınmıştır.

Şirketimiz tarafından anapara ve birikmiş getirilerin tahsiline yönelik hukuki ve idari süreçler ilgili kurumlar nezdinde yakından ve titizlikle takip edilmekte olup, tasfiye ve geri ödeme süreci ilgili mevzuat ve resmî prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir.

"HERHANGİ BİR AKSAMAYA YOL AÇMAMAKTADIR"

Şirketimizin mevcut finansal kaynakları, güçlü özkaynak yapısı, operasyonel nakit üretme kapasitesi ve diğer finansal varlıkları dikkate alındığında, söz konusu süreç şirketimizin mevcut ticari faaliyetlerinin sürekliliğinde, operasyonlarında ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesinde herhangi bir aksamaya yol açmamaktadır.

Fonun tasfiye ve geri ödeme süreçlerine ilişkin gelişmeler şirketimiz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup, ilgili mevzuat kapsamında kamuya açıklanması gereken önemli gelişmelerin ortaya çıkması halinde kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla duyurulur"