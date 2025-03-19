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Ünlü teknoloji markası batıyor mu? Alman devi 2027'ye kadar binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.03.2025 14:06
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Alman teknoloji devi Siemens, 2027'ye kadar 6 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Kararın özellikle otomasyon ve akıllı altyapı bölümlerini etkileyeceği belirtilirken, Almanya’daki fabrikalarda büyük yankı uyandırdı. Küresel rekabetin baskısı ve azalan siparişler nedeniyle alınan bu kararın detayları netleşmeye başladı.

Ünlü teknoloji markası batıyor mu? Alman devi 2027'ye kadar binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Alman teknoloji devi Siemens, 2027 yılına kadar 6 bin çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı. Şirketin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmaya yönelik aldığı bu kararın, en çok otomasyon ve akıllı altyapı bölümlerini etkileyeceği belirtiliyor.Siemens’in açıkladığı plana göre, işten çıkarmaların 2 bin 600’ü Almanya’daki tesislerde gerçekleşecek. Özellikle otomasyon sektöründe yaşanan zayıflık, şirketi kapasite ayarlamaları yapmaya zorladı.

DÜNYA ÇAPINDA 68 BİN KİŞİLİK BİRİMDE KÜÇÜLMEYE GİDİLİYOR

Siemens Dijital Endüstri Bölümü’nde dünya genelinde yaklaşık 68 bin kişi çalışırken, planlanan küçülme bu bölümde 5 bin 600 kişiyi etkileyecek. Bununla birlikte, Akıllı Altyapı bölümündeki elektrikli araç şarj istasyonu biriminde de işten çıkarmalar planlanıyor.

siemens

Siemens’in açıklamasında, başta Çin ve Almanya olmak üzere büyük pazarlarda talebin düştüğü ve rekabetin arttığı vurgulandı. Bu durum, şirketin sipariş ve gelirlerinde düşüşe neden oldu ve işten çıkarmaları kaçınılmaz hale getirdi.

ALMAN SANAYİSİ DARALMAYA DEVAM EDİYOR

Siemens’in işten çıkarma kararı, Almanya’daki sanayi sektöründeki genel bir küçülme trendinin parçası. Geçtiğimiz günlerde Volkswagen’in lüks otomobil markası Audi, 2029’a kadar 7 bin 500 çalışanın işten çıkarılacağını duyurmuştu. Volkswagen Grubu da Aralık 2024’te 35 bin kişiyi kapsayan bir maliyet düşürme programını açıklamıştı.

(TÜRKİYE GAZETESİ)

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Siemens Pazar alman işten çıkarma küresel teknoloji
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