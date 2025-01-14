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Fintables

Yapay zeka sektöründe yeni adımlar: 2025'in yol haritası belli oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.01.2025 10:59
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Fransa'dan çekileceğini duyuran Bybit, Hindistan'daki servislerine de geçici olarak ara vereceğini duyurdu. Ayrıca, yapay zeka dünyası yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Fintables yapay zeka dünyasında yaşanan gelişmeleri aktardı...

Yapay zeka sektöründe yeni adımlar: 2025'in yol haritası belli oldu

Haftalar önce Fransa’dan çekileceğini açıklamış olan dev kripto para borsası Bybit, bu hafta da ülkenin regülasyon ve kısıtlamaları sebebiyle Hindistan’daki servislerine de geçici olarak ara verdiğini duyurdu.
Ağlar arası bir likidite protokolü olan ThorChain, artan enflasyon ve yükümlülükler nedeniyle THORFi Savers ve Lending (Borçlanma) programlarını 12 ay süreyle askıya aldıklarını açıkladı.

YASA DIŞI KUMAR KISITI

Singapur, tahmin piyasası olarak bilinen ve geçtiğimiz yıl ABD seçimlerinin de etkisiyle büyük ses getirmiş olan Polymarket’i ‘yasadışı kumar’ olarak tanımladı ve erişim kısıtı getirdi!
OpenAI CEO'su Sam Altman'ın blockchain tabanlı insan doğrulama projesi World, 10 milyondan fazla insan doğrulaması yaparak önemli bir sayıya ulaştı. Oyunlar ile blokzincirleri birleştiren oluşumlardan biri olan SEED, Sui Vakfı’ndan alacağı yatırımı garantiledi ve hedefi Sui ağı üzerinde 100 milyon oyuncudan oluşan bir ekosistem kurmak olacak!

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Alanında lider projelerden olan ağlar arası protokol Wormhole, protokolün Hyperliquid’in EVM testnetinde çalışmaya başladığını duyurdu.

2025 YOL HARİTASI PAYLAŞTI

Merkeziyetsiz bir video paylaşım platformu üzerine çalışmaları olan Theta, 2025 yılı için yol haritasını paylaştı.
Ronin Network, Virtuals ortaklığında yeni bir yapay zeka ajanı olan Jaihoz'u duyurdu. Toplam 1 milyar arzla piyasaya sürülen $JAIHOZ, şu anda $8 milyonluk piyasa değerine sahip.
Renzo, Binance destekli yeni ürünü bzSOL’u duyurdu! bzSOL, kullanıcıların ‘stake’ edilmiş $SOL veya $BNSOL tokenlerini yeniden stake ederek ek ödüller kazanmasını sağlıyor.
Kaynak: Fintables

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