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1 Euro olarak belirlendi 'Ücretsiz olmalıydı' 14 saat açık, Valilik de müdahale etmişti...

Sıcak havaların başlaması ile vatandaşlar da plajlara akın etmeye başladı. Şezlong fiyatları ise gündem oluyor. Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda 1000 lira olan şezlong ücreti Valiliğin araya girmesi ile 500 lira olmuştu. Şimdi ise plajdaki tuvalet ücretleri gündem oldu. Euro üzerinden ücret talep edilirken Türkler için 30 lira talep ediliyor.

1 Euro olarak belirlendi 'Ücretsiz olmalıydı' 14 saat açık, Valilik de müdahale etmişti...

Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı, tadilat sürecinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Ancak plaj işletmesine ait; yakın noktada bulunan tuvaletlerde uygulanan farklı ücretlendirme, dikkat çekti. Duvara asılan tabelada kullanım bedeli "1 Euro" şeklinde yer alırken, fiili uygulamada Türk vatandaşlarından 30 TL, yabancı turistlerden ise 1 Euro alındığı görüldü.Tuvaletin hizmet verdiği saatler ise 08.00 -22.00 olarak belirlendi.

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"ÜCRETSİZ OLMALIYDI"

Tuvalet ücretlerini değerlendiren vatandaşlardan Merve Mavi, "En azından biraz daha fazla indirim yapabilirler ya da ücretsiz olabilir. Çünkü plaj halka ait. Bir de çok buldum açıkçası. Çok gereksiz. Turistlere ayrı, Türklere ayrı fiyat, o da olmamış. Ücretsiz de hizmet verilebilir. Ücretsiz hizmet verilse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

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500 TL OLARAK DÜZENLENMİŞTİ

Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan Mermerli Plajı'nda kişi başı 1000 TL giriş ücreti, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan fişlerde iki kişilik giriş ücretinin toplam 2 bin TL olduğu görülmüştü. Tadilat sebebiyle kısa süre kapalı kalan plajda Antalya Valiliği'nin devreye girmesiyle birlikte şezlong kira bedeli 500 TL olarak sabitlendi.
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15 MİLYON ARTI KDV

Antalya Valiliği, Mermerli Plajı ve çevresine ilişkin çalışmaları detaylandırdığı açıklamasında, plajın yıllık 15 milyon TL + KDV bedelle kiraya verildiğini ve protokolde "halka açık bir işletme olacağı" şartının kayıt altına alındığını belirtmişti. Açıklamada, restorasyon ve çevre düzenlemesi için toplam 64,7 milyon TL harcandığı da ifade edilmişti.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya tuvalet plaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu parayı şezlong ve WC ücretleri ile mi çıkarmayı düşünüyorsunuz? ozaman turizm de işiniz yok
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