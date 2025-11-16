FİNANS

1 kilo dürümü ayranla 150 TL'ye satıyor! 'Hesabını yaptık, kurtarıyor'

Eskişehir’de esnaf Suat Gelin, 1 kilogramlık dürümü ayranla birlikte 150 TL'den satıyor. 1 kiloluk tavuk dürümü merak edenler dükkânda yoğunluk oluştururken, esnaf Gelin ise "1 kilodan fazla yiyene bir tane daha biz hediye edeceğiz" dedi. Gelin, "Dürümün içinde et oranı fazla. Ayranı da yanında hediye ediyoruz. Bizi böyle kurtarıyor, ‘Kurtarmıyor’ diyenler varmış ama biz hesabını kitabını yaptık, kurtarıyor. Zaten kurtarmasa bu fiyata veremeyiz, vermeyiz" dedi.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından Hatay’dan Eskişehir’e gelen esnaf 39 yaşındaki Suat Gelin, Tepebaşı ilçesinde döner dükkânı açtı. Hatay usulü yapılan dönerin farklı yönü ise gramı olarak öne çıkıyor. Tavuk döner, yeşillik ve sostan oluşan dürümün ağırlığı 1 kilogramı buluyor.

İki lavaşla yapılan 1 kiloluk tavuk döneri duyup merak eden müşteriler, dükkâna gelerek sipariş veriyor.

1 kiloluk dürüm, yanında ayranla birlikte 150 TL’ye satılıyor. Esnaf Gelin, 1 kilodan fazla yiyebilene ise bir dürüm de kendilerinin hediye edeceğini söyledi.

"KAMPANYA BAŞLATTIK, 1 KİLO DÜRÜM 150 LİRA"

Suat Gelin, "Ön plana çıkan bizim Hatay sosumuz. Onu kendim yapıyorum. Özel mayonezimiz var, yine kendimiz yapıyoruz. Bir kampanya başlattık, 1 kilo dürüm 150 lira. Bu kampanya bayağı tutuldu. Müşteriler memnun, yiyen bir daha geliyor. Orijinal Hatay usulü yapıyoruz, tam 1 kilo çıkıyor. Merak edip dürümü tartan bazı müşterilerimiz bizi arayıp, ‘Ağabey bu kadar tutturamazsın yani’ dediler. Dürümün içinde et oranı fazla. Ayranı da yanında hediye ediyoruz. Bizi böyle kurtarıyor, ‘Kurtarmıyor’ diyenler varmış ama biz hesabını kitabını yaptık, kurtarıyor. Zaten kurtarmasa bu fiyata veremeyiz, vermeyiz. Bu dürümü yiyen de oluyor, yiyemeyen de ama bunun üstüne çıkan olmadı. 1 kilodan fazla yiyene bir tane daha biz hediye edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

