FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

1 kilosu 11 bin euroya satıldı 'Dünyanın en pahalısı olarak resmen tescillendi'

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamak için düzenlenen açık artırmada 1 kilosu 11 bin 118 euroya satılan bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal "Bu satıştan önce Guinness Rekorlar Kitabı'nda bulunan en yüksek rekor 10 bin avroydu. Dolayısıyla 11 bin 118 avroya satılan Ilgaz balı Guinness Rekorlar Kitabı'nda artık dünyanın en pahalı olarak resmen tescil edilmiş durumda" dedi.

1 kilosu 11 bin euroya satıldı 'Dünyanın en pahalısı olarak resmen tescillendi'

Ilgaz Dernekler Federasyonu tarafından 29 Eylül 2025'te İstanbul'da öğrencilere burs imkanı sağlanması için açık artırma düzenlendi. Programda Ilgazlı bal üreticisi Rıdvan Başeşme'ye ait 1 kilo karakovan balı, iş insanı Hakan Özalp tarafından 11 bin 118 avroya satın alındı. Bunun üzerine Ilgaz Dernekler Federasyonu'nun girişimiyle Ilgaz'da üretilen bal, dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

1 kilosu 11 bin euroya satıldı Dünyanın en pahalısı olarak resmen tescillendi 1

Kurşunlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Ilgaz balının sertifikası Guinness resmi hakemi Richard Stenning tarafından Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal'a takdim edildi. Anaçal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ilgaz Dernekler Federasyonu olarak bugüne kadar 4 müzayede gerçekleştirdiklerini söyledi.

"RESMEN TESCİL EDİLMİŞ DURUMDA"

Bu müzayedelerde tablo ve sanat eserleri satarak üniversite öğrencilerine burs geliri elde ettiklerini belirten Anaçal, şunları kaydetti:

"Bu yıl da hem üniversite öğrencilerimize burs geliri elde etmek hem de memleketimiz Çankırı'mızın, Ilgaz'ımızın tanıtımına katkı sağlamak, Ilgaz balını markalaştırmak üzere düzenlemiş olduğumuz müzayedemizde Ilgaz balını sattık. Müzayedede bir kilogram Ilgaz karakovan balı 11 bin 118 avroya satılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Bu satıştan önce Guinness Rekorlar Kitabı'nda bulunan en yüksek rekor 10 bin avroydu. Dolayısıyla 11 bin 118 avroya satılan Ilgaz balı Guinness Rekorlar Kitabı'nda artık dünyanın en pahalı olarak resmen tescil edilmiş durumda."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşın tercih sebebi oldu: Kalem kalem hesaplanıyor Vatandaşın tercih sebebi oldu: Kalem kalem hesaplanıyor

Ilgaz balının değerli olduğu için pahalı olduğunu dile getiren Anaçal, "Türkiye'nin tanıdığı Ilgaz dağlarında el değmeden birbirinden değerli çiçeklerden arıların elde etmiş olduğu bir bal olması dolayısıyla zaten balımız geçmişten günümüze çok değerliydi. Biz bu değerin daha da ön plana çıkması, bu değerin daha da markalaşması adına sosyal medya üzerinden düzenlemiş olduğumuz bu müzayede programı dolayısıyla bir rekora imza attık. Bundan sonra Ilgaz balı Türkiye'nin ve dünyanın en iyi, en kaliteli, en değerli balı olma iddiasını her gün daha da sürdürerek, daha da artırarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

1 kilosu 11 bin euroya satıldı Dünyanın en pahalısı olarak resmen tescillendi 2

"TAMAMEN ARI TABİATTA NE BULDUYSA, KOVANA NE GETİRDİYSE O"

Bal üreticisi Rıdvan Başeşme de 50 yıldır bal üreticiliği yaptığını belirterek, "1300 rakımda arıcılık yapıyorum ve hiçbir katkı maddesi yani insan eli olarak hiçbir katkı maddesiyle arıya müdahale etmiyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren balımızda sadece boş çerçeveyi kovana koyuyoruz, o boş çerçeveye arı ne yaptıysa onu alıp üreticiye sunuyoruz. Yani bunun içerisinde suni petek dahi yok. Tamamen arı tabiatta ne bulduysa, kovana ne getirdiyse o." diye konuştu.

"BALIMIZ DEĞERİNİ BULMUŞ OLDU"

Çankırı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Tamer de Çankırı'da 300'ün üzerinde üyeyle yaklaşık 20 bin kovanda bal üretimi yaptıklarını aktararak, "Kendi üreticimizi destekleyerek vatandaşa ilaç niyetine bal üretmenin peşindeyiz. Bugün de balımız rekorlar kitabına girdi. Balımız değerini bulmuş oldu. Bundan sonra da aynı aşkla ve şevkle saf, doğal bal üretimi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, dernek başkanları, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşın tercih sebebi oldu: Kalem kalem hesaplanıyorVatandaşın tercih sebebi oldu: Kalem kalem hesaplanıyor
İbre tersine döndü! Terzi fiyatları arttı, vatandaş şikayetçiİbre tersine döndü! Terzi fiyatları arttı, vatandaş şikayetçi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bal Çankırı fiyat satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.