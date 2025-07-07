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1 liraya düşünce yere atıp parçalamışlardı! Tarlasını açtı, bedavaya dağıtıyorlar

Karpuz fiyatlarının halde 1 TL'ye kadar düşmesi sonrası üretici isyan etmiş ve bazı üreticiler ürünlerini bahçede sürmüştü. Karpuz üreticisi bu sene kar edememekten dert yanarken Çukurova'da bir üretici tarlasını halka açarak bedava dağıttı.

1 liraya düşünce yere atıp parçalamışlardı! Tarlasını açtı, bedavaya dağıtıyorlar

Çukurova'nın önemli tarım ürünlerinden olan karpuz, sezon başında kilosu 15 liradan satılırken, tarlada kilosu 1 liraya düştü. Yaz mevsiminin gözde meyvesi karpuz, bu yıl üreticisini üzdü. Bazı üreticiler ürünlerini yere atarak parçalarken bazıları ise tarladan ürünlerini sürdü.

1 liraya düşünce yere atıp parçalamışlardı! Tarlasını açtı, bedavaya dağıtıyorlar 1

TARLASINI HALKA AÇTI!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, karpuz üreticisi çiftçiler tarlada kilosu 1 liraya düşen karpuzdan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Bazı çiftçiler, yaptıkları masrafı dahi karşılayamaz şekilde kilosunu 1 liraya satarken, bazı çiftçilerde zararına satış yerine karpuz tarlasını halka açarak bedava dağıttı.

1 liraya düşünce yere atıp parçalamışlardı! Tarlasını açtı, bedavaya dağıtıyorlar 2

KİLOSU 1 TL

Kadirli ilçesinde yaklaşık 70 dekar alana karpuz ektiğini ve bu yıl rekoltenin çok yüksek olduğunu belirten çiftçi Mehmet Aygün, tarlada kalan karpuzu bedava halka açtığını söyledi. Mehmet Aygün ''70 dönüm alanda karpuz ekimi yaptım. Nisan ayından bu yana bakıp büyütüyoruz. Şu anda tarlada kilosu 1 liraya satılıyor. Çok büyük zarar ettik. Biz 1 dönüm ekili alana 30 bin TL harcıyoruz. Şu anda 1 dönüm alan karpuz, 10-12 bin liraya satılıyor. Tarlamı halka açtım. Halk bedava karpuz yesin" şeklinde konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz tarla ücretsiz
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