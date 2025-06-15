10 bin TL'ye satıyorlar, 60 bin TL cezası var! İlandaki açıklamalar dikkat çekti

Ana vatanı Avustralya kıtası olan, çöllerde, steplerde, bozkırlarda, kayalıklarda ve çok güneş alan açık ormanlarda yaşayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen sakallı ejderler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkarılıyor. Sakallı ejderler 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Sakallı ejderleri satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:

"Canlılar gayet sağlıklı ve kendi üretimimdir. İştahları yerindedir", "Takas düşünülür", "Yavru +47 cm gaint sakallı ejder erkek iletişim WhatsApp", "2 yaşında dişi sağlıklı red hypo sakallı ejder."

HAYVAN BAŞINA 60 BİN 187 LİRA CEZA

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tespiti halinde hayvan başına 60 bin 187 lira idari para cezası uygulandığını belirtiyor. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır