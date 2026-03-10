FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

10 bine yakın işçi geliyor: Yurt dışına da satılıyor 'Tüm dünyada tanınır oldu'

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında bahar hasadına başlanan çileğin kilogramı 140 ile 160 lira arası alıcı buluyor. İlçede 20 bin dönüm arazide yaklaşık 50 bin ton çilek üretimi yapılarak bölge ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Haziran ayına kadar devam eden hasat süresince civar illerden bölgeye 10 bine yakın işçi geldiği öğrenilirken hasat edilen ürünlerin iç piyasanın yanı sıra Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç edildiği kaydedildi.

10 bine yakın işçi geliyor: Yurt dışına da satılıyor 'Tüm dünyada tanınır oldu'

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin genelinde örtü altında birçok ürün yetiştirilirken özellikle Silifke ilçesinde çilek üretimi ön plana çıkıyor. İlçede 17 bini açık alanda 3 bini örtü altında olmak üzere toplamda 20 bin dönüm arazide üretilen Silifke çileğinde hasat kış mevsiminde olduğu gibi baharda da devam ediyor. Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan çilek, sabahın erken saatlerinde işçilerce tek tek özenle toplanıyor. Hasat edilen ürünler iç piyasanın yanı sıra Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Kış aylarında ekimi yapılan baharla da toplanan coğrafi işaret tescilli çilekte bu yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte beklendiği bildirildi. Haziran ayına kadar devam eden hasat süresince civar illerden bölgeye 10 bine yakın işçi geliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta zam geldi, tabela yine değişti Akaryakıta zam geldi, tabela yine değişti

10 bine yakın işçi geliyor: Yurt dışına da satılıyor Tüm dünyada tanınır oldu 1

HASAT DEVAM EDİYOR

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, yaptığı açıklamada ilçe genelindeki yaklaşık 20 bin dönüm arazide 50 bin ton çilek üretildiğini ve ürünün hasadının devam ettiğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

10 bine yakın işçi geliyor: Yurt dışına da satılıyor Tüm dünyada tanınır oldu 2

Sezonun yoğun olduğu zamanda çileğin Rusya başta olmak üzere talebe göre çeşitli ülkelere ihraç edileceğini aktaran Gezer, "Silifke çileği tüm dünyada tanınır hale geldi. Böylelikle yoğurduyla tanınan Silifke artık çileğiyle de ün kazanmaya başladı. Çiftçilerimiz de en kaliteli çileği üretmek için çalışıyorlar. Büyük bir kısmı yurt dışına ihraç edilirken diğer kısmı da iç piyasada tüketiliyor" diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

10 bine yakın işçi geliyor: Yurt dışına da satılıyor Tüm dünyada tanınır oldu 3

3 BİN AİLE ÇİLEKLE UĞRAŞIYOR

Çileğin ilçede istihdama da katkı sağladığının altını çizen Gezer, ekiminden hasat sezonuna kadar çilek üretiminde yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığını söyledi.

10 bine yakın işçi geliyor: Yurt dışına da satılıyor Tüm dünyada tanınır oldu 4

Gezer, "Temmuz ayı sonu itibarıyla tarlaların hazırlanıp ardından dikimin yapılması, ardından gelen süreçte budanması, ilaçlanması, gübrelenmesi, yabani ot ile mücadelesi ve toplanması gibi çalışma süreci haziran ayına kadar devam eder. Silifke'de yaklaşık 3 bin aile çilek işiyle uğraşır. Ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan 10 bin kişi, çilek üretimi sayesinde ekmek kapısı buluyor. Bu da Silifke'de önemli bir istihdam oluşturuyor" dedi.

10 bine yakın işçi geliyor: Yurt dışına da satılıyor Tüm dünyada tanınır oldu 5

5 dönümlük örtü alanda çilek üretimi yaptıklarını belirten üretici Aykut Aydın da, "Ocak ayından itibaren hasadımız devam etmektedir. 5 dönümlük arazimizden haziran ayına kadar 65 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

10 bine yakın işçi geliyor: Yurt dışına da satılıyor Tüm dünyada tanınır oldu 6

10 bine yakın işçi geliyor: Yurt dışına da satılıyor Tüm dünyada tanınır oldu 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?
Brent petrolün varil fiyatı 90,44 dolardan işlem görüyor (10 Mart 2026)Brent petrolün varil fiyatı 90,44 dolardan işlem görüyor (10 Mart 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
çilek Mersin Silifke fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.