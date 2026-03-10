Akaryakıta zam geldi, tabela yine değişti: 10 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı

Motorin ve benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Son olarak akaryakıta bir kez daha zam geldi, zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Benzine zam var mı? Motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 10 Mart 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 10 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzin ve motorine gelen zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılanırken zammın benzinde 0.43 TL'si motorinde ise 0,58 TL'si pompaya yansıdı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 MART 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 60.32 TL

Motorin: 65.28 TL

LPG: 30.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 61.28 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 61.56 TL

Motorin: 66.67 TL

LPG: 30.29 TL