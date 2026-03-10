FİNANS

Akaryakıta zam geldi, tabela yine değişti: 10 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı

Akaryakıta zam mı geldi? ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş piyasaları etkiledi. Akaryakıt fiyatları kurdaki hareketlilik, petrol fiyatları ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak benzin ve motorine zam geldi. Motorin ve benzine zam ne kadar? 10 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Akaryakıta zam geldi, tabela yine değişti: 10 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı
Hande Dağ

Motorin ve benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Son olarak akaryakıta bir kez daha zam geldi, zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Benzine zam var mı? Motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 10 Mart 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 10 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta zam geldi, tabela yine değişti: 10 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı 1

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzin ve motorine gelen zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılanırken zammın benzinde 0.43 TL'si motorinde ise 0,58 TL'si pompaya yansıdı.

Akaryakıta zam geldi, tabela yine değişti: 10 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 MART 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 60.32 TL
Motorin: 65.28 TL
LPG: 30.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 61.28 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 61.56 TL
Motorin: 66.67 TL
LPG: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.23
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
60.29
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.85
Gazyağı
81.72
