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10 milyon TL harcadı ama... 'Büyük eksikti, iyi ki yaptınız diyorlar' Yoğun talep var 'Bölgede örneği yok'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.10.2024 11:22
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Edirne'de, kadın girişimci Didem Devrim Ünver, 2 yıl önce kapanan 51 yıllık hamamı devralıp yaklaşık 10 milyon liraya tadilat yaptırarak Keşan ilçesinin ilk ve tek 'Kadınlar Hamamı'nı hizmete açtı. Ünver, "Trakya bölgesinde böyle bir adım hiç atılmamış. Bölgede bir örneği yok. Özellikle hizmetimizle, temiz ve titizliğimizle ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

10 milyon TL harcadı ama... 'Büyük eksikti, iyi ki yaptınız diyorlar' Yoğun talep var 'Bölgede örneği yok'

Keşan'da kadın girişimci, evli ve 2 çocuk annesi Didem Devrim Ünver (36), 1973 yılında Yukarı Zaferiye Mahallesi Turna Bayırı Sokak'ta hizmete giren ve 2 yıl önce kapanan hamamı, geçen yıl devralıp yaklaşık 10 milyon liraya tadilatla, 'Kadınlar Hamamı' yaptı. Hamamda; buhar odası, sauna, jakuzi, şok duş, masaj odaları ve kafeterya gibi bölümler yer alırken, 'Gelin Hamamı' geleneği de yaşatılıyor. Hamama yerliler kadar şehir dışından da gelen kadınlar da rağbet gösteriyor. Yunanistan ve Bulgaristan için de tanıtım faaliyetleri yapılan hamamın, yerel turizme de katkı sunması hedefleniyor.

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'ŞEHRİN İLK VE EN ÇOK RAĞBET GÖREN HAMAMIYMIŞ'

Didem Devrim Ünver, hamamın 1973 yılında merhume Nesip Çakıcı tarafından açıldığını belirterek, "O zamanlar, şehrin ilk ve en çok rağbet gören hamamıymış. 2006 yılına kadar işletilmiş. Nesip Çakıcı'nın vefatından sonra oğlu Cüneyt Çakıcı devralmış. 2021 yılına kadar da Keşan'da en iyi hizmet veren hamam olarak devam etmiş. Kapandıktan sonra 2023 Eylül ayında biz devraldık. Restorasyonuna başladık. Tadilatına yaklaşık 10 milyon lira harcadık. 26 Eylül 2024 tarihinde de hizmete açtık" diye konuştu.

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'KADINLARA ÖZEL'

Keşan ve bölge için bir eksiği görerek, 'Kadınlar Hamamı' açmaya karar verdiğini ifade eden Ünver, "Bu konuyla ilgili çok fazla geri bildirim alıyoruz, 'Çok büyük bir eksikti, iyi ki yaptınız' diye. Kadınların kendilerini rahat hissedebileceği bir yer yoktu. Rahat rahat saunaya, buhar odasına girerek, hamamda dinlensinler, masajlarını yaptırsınlar. Amacımız hiçbir şekilde erkeğin girmemesiydi. Sadece kadınlara özel yaptık. 'Gelin Hamamı' gibi Osmanlı kültürümüzü yaşatmaktı amacımız. Önceden bunlar çok yapılırdı. O nedenle içerisi restore edildi. Ona göre tasarlandı. Çevre il ve ilçelerden çok yoğun talepler var. Turizm açısından da faydalı olacağını düşünüyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan'dan da talep bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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'OSMANLI GELENEKLERİNİ DE YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kadınların da hizmetten memnuniyet duyduğunu dile getiren Ünver, "Kese, köpük, buhar odası, sauna, masaj, şok duş, jakuzili havuz hizmetleri veriyoruz. Bunların dışında misafirlerimizin hoşça vakit geçirmesi için botanik bir bahçe yaptık. Kafeterya olarak hizmet sunuyor. Osmanlı geleneklerini de yaşatmaya çalışıyoruz. Türk kahvesi, Osmanlı şerbeti ikramında bulunuyoruz. Bu zamana kadar çok güzel geri dönüşler aldık. Trakya bölgesinde böyle bir adım hiç atılmamış. Bölgede bir örneği yok. Özellikle hizmetimizle, temiz ve titizliğimizle ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çalışanların hepsi sertifikalı ve deneyimli masörlerimiz. Bu nedenle beğeni alıyoruz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne hamam girişimci kadın girişimci
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